Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor
Yeşilçam’ın sevilen filmleri arasında yer alan Sev Kardeşim, hem oyuncu kadrosuyla hem de içten senaryosuyla yıllardır ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. 1972 yapımı romantik komedi Sev Kardeşim Ertem Eğilmez yönetmenliğinde çekildi ve Türk sinemasının klasiklerinden biri haline geldi. Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler merak ediliyor.
Sev Kardeşim filminde Hülya Koçyiğit’in canlandırdığı Alev ile Tarık Akan’ın hayat verdiği Ferit karakterleri, unutulmaz bir aşk hikayesine imza atıyor. Peki, Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler?
SEV KARDEŞİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Başrollerinde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit’in yer aldığı Sev Kardeşim filmi 1972 yılında çekilmiştir. Yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez yer alırken, senaryo ise Sadık Şendil’e aittir.
SEV KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Sev Kardeşim filmi İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir. Filmde yer alan sahnelerin büyük kısmı Sarıyer, Beşiktaş ve Levent gibi dönemin dikkat çeken bölgelerinde tamamlanmıştır.
SEV KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sev Kardeşim filmi sınıf farklılıklarına rağmen vuslata eren bir aşk hikayesini anlatıyor. Fabrikatörün oğlu Ferit ile fabrika işçisi Alev'in bir iddia ile başlayan ilişkisi, zamanla gerçek bir aşka dönüşür. Ancak aralarındaki sosyal uçurum, aşklarını zorlu bir sınavdan geçirir.
SEV KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Hülya Koçyiğit – Alev Güler
Tarık Akan – Ferit Çalışkan
Münir Özkul – Mesut Güler
Hulusi Kentmen – Cemal Çalışkan
Adile Naşit – Mesude
Turgut Boralı – Maksut Güler
Necdet Yakın – Alev’in Dayısı
Halit Akçatepe – Ali
Zeki Alasya – Avukat
Nedret Güvenç – Ferit’in Annesi