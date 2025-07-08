Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 17:06 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 17:06 - Güncelleme:

Yeşilçam’ın sevilen filmleri arasında yer alan Sev Kardeşim, hem oyuncu kadrosuyla hem de içten senaryosuyla yıllardır ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. 1972 yapımı romantik komedi Sev Kardeşim Ertem Eğilmez yönetmenliğinde çekildi ve Türk sinemasının klasiklerinden biri haline geldi. Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler merak ediliyor.

Sev Kardeşim filminde Hülya Koçyiğit’in canlandırdığı Alev ile Tarık Akan’ın hayat verdiği Ferit karakterleri, unutulmaz bir aşk hikayesine imza atıyor. Peki, Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? SEV KARDEŞİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? Başrollerinde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit’in yer aldığı Sev Kardeşim filmi 1972 yılında çekilmiştir. Yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez yer alırken, senaryo ise Sadık Şendil’e aittir. İlgili Haber Gurbetçi Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Usta oyuncu kadrosu ile yeniden ekranlarda SEV KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Sev Kardeşim filmi İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir. Filmde yer alan sahnelerin büyük kısmı Sarıyer, Beşiktaş ve Levent gibi dönemin dikkat çeken bölgelerinde tamamlanmıştır. SEV KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NEDİR? Sev Kardeşim filmi sınıf farklılıklarına rağmen vuslata eren bir aşk hikayesini anlatıyor. Fabrikatörün oğlu Ferit ile fabrika işçisi Alev'in bir iddia ile başlayan ilişkisi, zamanla gerçek bir aşka dönüşür. Ancak aralarındaki sosyal uçurum, aşklarını zorlu bir sınavdan geçirir. İlgili Haber Korkusuz Korkak nerede, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? Erdoğan Tünaş’ın kaleminden unutulmaz bir yapım! SEV KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Hülya Koçyiğit – Alev Güler Tarık Akan – Ferit Çalışkan Münir Özkul – Mesut Güler Hulusi Kentmen – Cemal Çalışkan Adile Naşit – Mesude Turgut Boralı – Maksut Güler Necdet Yakın – Alev’in Dayısı Halit Akçatepe – Ali Zeki Alasya – Avukat Nedret Güvenç – Ferit’in Annesi İlgili Haber Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan