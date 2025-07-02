Korkusuz Korkak nerede, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? Erdoğan Tünaş’ın kaleminden unutulmaz bir yapım!

Türk sinemasının hafızalara kazınan komedi yapımlarından biri olan Korkusuz Korkak 70'li yıllarda vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan’ın oturduğu film, senaryosunu Erdoğan Tünaş’ın kaleme aldığı güçlü hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Korkusuz Korkak ne zaman çekildi, oyuncuları kimler merak edildi.

Korkusuz Korkak filmi başrolde yer alan Kemal Sunal’ın canlandırdığı Mülayim Sert karakteriyle bir kült haline geldi. 70'li yılların unutulmaz yapımlarından biri olan Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu ile dikkatleri yeniden üstüne çekti. Peki, Korkusuz Korkak ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

KORKUSUZ KORKAK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz komedi yapımlarından biri olan Korkusuz Korkak 1979 yılında çekildi. Film, usta senarist Erdoğan Tünaş’ın kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturdu.

Dönemin toplumsal yapısını mizah yoluyla eleştiren film ilk gösterildiği günden bu yana defalarca televizyonlarda yayınlandı ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Mülayim Sert

Turgut Özatay - Ayı Abbas (ses. Sadettin Erbil)

Ayşin Atav - Hemşire Sevil

Nejat Gürçen - Patron (ses. Ünal Gürel)

Zafer Önen - Müdür

Hikmet Taşdemir - Gaddar Kerim (ses. Doğan Bavli)

Rıza Pekkutsal - Memur

Belkıs Dilligil - Melek Hanım

Hakkı Kıvanç - Hakkı (ses. O. Nuri Ergün)

Aynur Akkum - Esin Hanım (ses. Gülçin Akçay)

Renan Fosforoğlu - Doktor Celal (ses. Ersan Uysal)

Muhteşem Durukan - Sansar Selim (ses. Timuçin Caymaz)

Zeki Alpan - Nuri Amca

Muzaffer Nebioğlu - Mehtap

Yavuz Şeker - Amorti Kazım

Kamer Sadık - Mülayim Ters (ses. Zafer Önen)

Remziye Fırtına - Bedia Hanım (ses. Göksel Kortay)

Yadigar Ejder - Tetikçi (ses. Sait Ergenç)

Yaşar Şener - Gazeteci (ses. Ayton Sert)

Yılmaz Meydaneri - Gazeteci

Ajlan Altuğ - Topal Hüsnü (ses. Avni Yalçın)

Orhan Çoban - Kör Hamza (ses. Ayton Sert)

Süheyl Eğriboz - Mahalleli

Yusuf Çağatay - Mahalleli

Celal Yonat - Arap (ses. Muharrem Gürses)

Zeki Tüney - Ayı Abbas'ın adamı (ses. Devrim Parscan)

Erdoğan Seren - Ayı Abbas'ın adamı (ses. Orhan Alkan)

Kadir Kök - Gerzek Hamdi (ses. Ahmet Uz)

Ekrem Gökkaya - Ayı Abbas'ın adamı

Bedri Uğur - Çayçı Bedo

Niyazi Gökdere - Ayı Abbas'ın adamı

Giray Alpan - Ayı Abbas'ın adamı (ses. O. Nuri Ergün)

Çetin Başaran - Ayı Abbas'ın adamı

İhsan Özenç - Ayı Abbas'ın adamı

Yılmaz Kurt - Ayı Abbas'ın adamı

Dündar Aydınlı - Ayı Abbas'ın adamı

Bahri Ateş - Mahalleli

Ayten Koçak - Hemşire

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Korkusuz Korkak sıradan bir hayat süren Mülayim Sert’in bir anda tamamen değişen hayat öyküsünü konu alıyor. Fakir bir adam olan Mülayim, düşük maaşla bir şirkette çalışmakta ve çevresindekiler tarafından sürekli hor görülmektedir.

Bir gün gittiği doktordan ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve yalnızca altı ay ömrü kaldığını öğrenir. Öleceğini öğrenmek Mülayim’in hayatında bir dönüm noktası olur. Artık kimseye boyun eğmeyen, cesur ve dik duruşlu birine dönüşür.

İlgili Haber Gurbetçi Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Usta oyuncu kadrosu ile yeniden ekranlarda

Mahalledeki bomba paniği sırasında yaptığı cesurca hareketler nedeniyle “Bombacı Mülayim” lakabını alır.

Mülayim, kendine kalan kısa ömrü yaşamak adına büyük ikramiye çıkan piyango biletini değerlendirerek umumi tuvalet açar. Ölüm korkusuyla yaşamak istemediği için, kendisini öldürmesi için Gaddar Kerim adında bir kiralık katil tutar. Ancak işler beklediği gibi gitmez.

Mülayim aslında sağlıklıdır; doktor yanlış teşhis koymuştur. Bu gerçekle yüzleşince yeniden eski korkak haline döner. Tuttuğu kiralık katil başta olmak üzere, etrafındaki herkesin kendisini öldürmeye geldiğini zanneder. Finalde ise Ayı Abbas ve Gaddar Kerim’le karşı karşıya gelen Mülayim kurtulmayı başarır.