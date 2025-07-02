Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin çekildiği köy merak konusu oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2025 01:00 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 01:00 - Güncelleme:

Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımlarından biri olan Davacı filmi, yayınlandığı her dönemde izleyiciyi derinden etkilemeye devam ediyor. Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi, Davacı filmi oyuncuları kimler, hangi köyde geçiyor gibi sorular sinemaseverlerin gündeminde.

Güçlü oyuncu kadrosu, gerçekçi hikayesi ve taşra hayatını ele alan anlatımıyla dikkat çeken Davacı filmi oldukça merak ediliyor. Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi, Davacı filmi oyuncuları kimler, hangi köyde geçiyor? DAVACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Davacı filmi köy hayatını başarılı şekilde yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Davacı filmi Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çekildi. DAVACI FİLMİ HANGİ KÖYDE ÇEKİLDİ? Davacı filminin çekimleri Bursa’nın Yenişehir ilçesi, İznik’e bağlı Sansarak Köyü'nde yapıldı. Doğal köy hayatını tüm gerçekliğiyle yansıtan Sansarak Köyü oldukça merak edildi. İlgili Haber Hokkabaz ne zaman ve nerede çekildi, oyuncuları kimler? Cem Yılmaz'ın kaleminden Hokkabaz filmi detayları DAVACI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? Yönetmenliğini Zeki Ökten’in üstlendiği, senaryosunu ise Umur Bugay’ın kaleme aldığı Davacı filmi, 1986 yılında çekilmiştir. Film ilk gösterimini ise Ocak 1987 tarihinde yapmıştır. Cenap Güven’in Bir Mahkeme Öyküsü isimli kitabından sinemaya uyarlanan yapım, Türk sinemasında dönemin sosyal ve hukuki yapısına dair önemli bir eleştiriyi perdeye taşımıştır. İlgili Haber Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu DAVACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Kemal Sunal - Yunus

Savaş Yurttaş - Ahmet

Güzin Özipek - Hatice

Serra Yılmaz - Ahmetin karısı

Necati Bilgiç - Dursun

Bahri Selin - Yunusun babası (ses. Türker Tekin)

Gülümser Gülhan - Nazlı

Demet Akbağ - Dursunun karısı

Erkan Can - Seyyar Satıcı

Yavuzer Çetinkaya - Köfteci

Ali Cağaloğlu - Hakim (ses. Ersan Uysal)

Meltem Savcı - Muhabir

Banu Sengelli

Dursun Ali Sarıoğlu - Muhtar (ses. Sadettin Erbil)

Yaşar Güner - Mübaşir

Selahattin Fırat- Arzuhalci

Yalçın Güzelce - Avukat

Erol Özkök - Avukat Rıfat

Kemal Kocatürk

Serhat Özcan - Seyyar Satıcı

Ekrem Gökkaya

Necdet Kaygın

Remzi Biçer

Ekrem Gökkaya İlgili Haber Süt Kardeşler ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? Kemal Sunal ve Şener Şen’in başrollerinde yer aldığı film tekrar gündemde DAVACI FİLMİ KONUSU NEDİR? Davacı filmi aynı köyde yaşayan iki komşunun arasındaki bir davanın, 7 yıl boyunca nasıl sürüncemede kaldığını trajikomik bir dille anlatıyor. Hukuk sistemine yönelik eleştirel bir bakış sunan film vatandaşın adalet arayışında yaşadığı umutsuzluğu ve sistemin yavaş işleyişini sorgular. Filmin merkezinde, sıradan iki vatandaşın hak mücadelesi yer almakta. İlgili Haber Gurbetçi Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Usta oyuncu kadrosu ile yeniden ekranlarda

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan