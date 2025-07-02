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Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin çekildiği köy merak konusu oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin çekildiği köy merak konusu oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımlarından biri olan Davacı filmi, yayınlandığı her dönemde izleyiciyi derinden etkilemeye devam ediyor. Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi, Davacı filmi oyuncuları kimler, hangi köyde geçiyor gibi sorular sinemaseverlerin gündeminde.

Güçlü oyuncu kadrosu, gerçekçi hikayesi ve taşra hayatını ele alan anlatımıyla dikkat çeken Davacı filmi oldukça merak ediliyor. Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi, Davacı filmi oyuncuları kimler, hangi köyde geçiyor?

Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin çekildiği köy merak konusu oldu! - 1. Resim

DAVACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Davacı filmi köy hayatını başarılı şekilde yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Davacı filmi Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çekildi. 

Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin çekildiği köy merak konusu oldu! - 2. Resim

DAVACI FİLMİ HANGİ KÖYDE ÇEKİLDİ?

Davacı filminin çekimleri Bursa’nın Yenişehir ilçesi, İznik’e bağlı Sansarak Köyü'nde yapıldı. Doğal köy hayatını tüm gerçekliğiyle yansıtan Sansarak Köyü oldukça merak edildi.

Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin çekildiği köy merak konusu oldu! - 3. Resim

DAVACI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Zeki Ökten’in üstlendiği, senaryosunu ise Umur Bugay’ın kaleme aldığı Davacı filmi, 1986 yılında çekilmiştir. Film ilk gösterimini ise Ocak 1987 tarihinde yapmıştır.

Cenap Güven’in Bir Mahkeme Öyküsü isimli kitabından sinemaya uyarlanan yapım, Türk sinemasında dönemin sosyal ve hukuki yapısına dair önemli bir eleştiriyi perdeye taşımıştır.

Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin çekildiği köy merak konusu oldu! - 4. Resim

DAVACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Yunus
Savaş Yurttaş - Ahmet
Güzin Özipek - Hatice
Serra Yılmaz - Ahmetin karısı
Necati Bilgiç - Dursun
Bahri Selin - Yunusun babası (ses. Türker Tekin)
Gülümser Gülhan - Nazlı
Demet Akbağ - Dursunun karısı
Erkan Can - Seyyar Satıcı
Yavuzer Çetinkaya - Köfteci
Ali Cağaloğlu - Hakim (ses. Ersan Uysal)
Meltem Savcı - Muhabir
Banu Sengelli
Dursun Ali Sarıoğlu - Muhtar (ses. Sadettin Erbil)
Yaşar Güner - Mübaşir
Selahattin Fırat- Arzuhalci
Yalçın Güzelce - Avukat
Erol Özkök - Avukat Rıfat
Kemal Kocatürk
Serhat Özcan - Seyyar Satıcı
Ekrem Gökkaya
Necdet Kaygın
Remzi Biçer
Ekrem Gökkaya

Davacı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin çekildiği köy merak konusu oldu! - 5. Resim

DAVACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Davacı filmi aynı köyde yaşayan iki komşunun arasındaki bir davanın, 7 yıl boyunca nasıl sürüncemede kaldığını trajikomik bir dille anlatıyor.

Hukuk sistemine yönelik eleştirel bir bakış sunan film vatandaşın adalet arayışında yaşadığı umutsuzluğu ve sistemin yavaş işleyişini sorgular. Filmin merkezinde, sıradan iki vatandaşın hak mücadelesi yer almakta.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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