Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 16:47 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 16:47 - Güncelleme:

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından biri olan Tokatçı, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. 1983 yılında vizyona giren ve Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı film, yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi ve oyuncu kadrosunda kimler vardı merakla araştırılıyor.

Türk sinemasının efsanevi komedi filmlerinden Tokatçı Kemal Sunal’ın etkileyici performansıyla yıllar sonra bile ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 80'li yıllara ait kült yapım, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Peki, Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı unutulmaz Türk komedi filmi Tokatçı, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Mahallesi’nde çekilmiştir. Filmde geçen birçok sahne Reşitpaşa'da yer alıyor. İlgili Haber Korkusuz Korkak nerede, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? Erdoğan Tünaş’ın kaleminden unutulmaz bir yapım! TOKATÇI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? Tokatçı 1983 yılında vizyona girmiştir. Natuk Baytan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olmuştur. TOKATÇI FİLMİ KONUSU NEDİR? Tokatçı filminde köyde yaşadığı aşk için başlık parası biriktirmeye çalışan Osman’ın İstanbul’a göç etmesi, dolandırılması ve ardından tokatçılığı öğrenerek zengin olup köyüne dönüşü anlatılıyor. Eski bir asker arkadaşı olan Şevket’in yardımıyla dolandırıcılardan intikam alan Osman, sonunda sevdiğine kavuşur. İlgili Haber Salako filmi nerede, ne zaman çekildi? Kemal Sunal ve Meral Zeren başrolleri paylaşıyor TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? Kemal Sunal – Osman Nazan Saatçi – Emine (ses: Ayşin Atav) Şevket Altuğ – Şevket (ses: Sadettin Erbil) Ali Şen – Hasan Ağa (ses: Timuçin Caymaz) Ünal Gürel – Kara/Karbonat Erol Süheyl Eğriboz – Sarı Recep (ses: Kemal Bekir) Selahattin Fırat – Deli Sait Abdi Algül – Karaborsacı (ses: Kemal Bekir) Zuhal Üstüntaş – Osman’ın annesi Muhteşem Durukan – Osman’ın babası (ses: Kamuran Yüce) Hakkı Kıvanç – Rüstem (ses: Ahmet Uz) Zeki Sezer – Kumarbaz Avni (ses: Devrim Parscan) Şeref Çokşeker – Emine’nin annesi (ses: Güler Ökten) Celal Yonat Çetin Başaran (ses: Devrim Parscan) Zeki Alpan (ses: Rıza Pekkutsal) İlgili Haber Şendul Şaban ne zaman, nerede çekildi? Usta oyuncu kadrosu ile yeniden ekranlarda

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan