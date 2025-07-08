Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda

Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan&#039;ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından biri olan Tokatçı, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. 1983 yılında vizyona giren ve Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı film, yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Tokatçı filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi ve oyuncu kadrosunda kimler vardı merakla araştırılıyor.

Türk sinemasının efsanevi komedi filmlerinden Tokatçı Kemal Sunal’ın etkileyici performansıyla yıllar sonra bile ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 80'li yıllara ait kült yapım, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Peki, Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi?

Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda - 1. Resim

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı unutulmaz Türk komedi filmi Tokatçı, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Mahallesi’nde çekilmiştir. Filmde geçen birçok sahne Reşitpaşa'da yer alıyor.

Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda - 2. Resim

TOKATÇI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tokatçı 1983 yılında vizyona girmiştir. Natuk Baytan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olmuştur.

Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda - 3. Resim

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tokatçı filminde köyde yaşadığı aşk için başlık parası biriktirmeye çalışan Osman’ın İstanbul’a göç etmesi, dolandırılması ve ardından tokatçılığı öğrenerek zengin olup köyüne dönüşü anlatılıyor. Eski bir asker arkadaşı olan Şevket’in yardımıyla dolandırıcılardan intikam alan Osman, sonunda sevdiğine kavuşur.

Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda - 4. Resim

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal – Osman

Nazan Saatçi – Emine (ses: Ayşin Atav)

Şevket Altuğ – Şevket (ses: Sadettin Erbil)

Ali Şen – Hasan Ağa (ses: Timuçin Caymaz)

Ünal Gürel – Kara/Karbonat Erol

Süheyl Eğriboz – Sarı Recep (ses: Kemal Bekir)

Selahattin Fırat – Deli Sait

Abdi Algül – Karaborsacı (ses: Kemal Bekir)

Zuhal Üstüntaş – Osman’ın annesi

Muhteşem Durukan – Osman’ın babası (ses: Kamuran Yüce)

Hakkı Kıvanç – Rüstem (ses: Ahmet Uz)

Zeki Sezer – Kumarbaz Avni (ses: Devrim Parscan)

Şeref Çokşeker – Emine’nin annesi (ses: Güler Ökten)

Celal Yonat

Çetin Başaran (ses: Devrim Parscan)

Zeki Alpan (ses: Rıza Pekkutsal)

Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Motosiklet gezintisi ölümle son buldu! 19 yaşındaki Yiğit Gencer’den acı haberYeşilçam'ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor - HaberlerSev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyorEşref Rüya ne zaman başlayacak? Sevilen dizinin 2. sezon tarihi gündemde - HaberlerEşref Rüya ne zaman başlayacak? Sevilen dizinin 2. sezon tarihi gündemdeGalatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray'ın hazırlık maçları - HaberlerGalatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray'ın hazırlık maçlarıİzmir elektrikler ne zaman gelecek? Gediz planlı kesinti sorgulama 8-9-10 Temmuz - Haberlerİzmir elektrikler ne zaman gelecek? Gediz planlı kesinti sorgulama 8-9-10 TemmuzSinead Jack-Kısal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk kez yer alacak! - HaberlerSinead Jack-Kısal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk kez yer alacak!DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2025 DGS oturum tarihi - HaberlerDGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2025 DGS oturum tarihi
Sonraki Haber Yükleniyor...