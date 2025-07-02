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Salako filmi nerede, ne zaman çekildi? Kemal Sunal ve Meral Zeren başrolleri paylaşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Salako filmi nerede, ne zaman çekildi? Kemal Sunal ve Meral Zeren başrolleri paylaşıyor
Kemal Sunal, İstanbul, Çatalca, Türk Sineması, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasına kazandırılan Salako filmi hem Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğinde şekillenen güçlü anlatımı hem de Kemal Sunal’ın başrolde yer aldığı ilk film olma özelliğiyle sinema tarihimizde ayrı bir yere sahip. Yeniden ekranlara gelen Salako filmi nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler merakla araştırılıyor.

Baskıcı bir aile yapısı ve geleneksel anlayışın gölgesinde şekillenen bir aşk ve isyan öyküsünü anlatan Salako filmi Kemal Sunal'ın başrol olarak yer aldığı ilk yapım. Peki, Salako filmi nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

Salako filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kemal Sunal ve Meral Zeren başrolleri paylaşıyor - 1. Resim

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filmi İstanbul’un Çatalca ilçesinde çekilmiştir. Çekimlerin önemli bir bölümü Çatalca’daki İnceğiz Mağaraları’nda gerçekleştirilirken filmin diğer sahneleri Çatalca’ya bağlı Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekildi.

Salako filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kemal Sunal ve Meral Zeren başrolleri paylaşıyor - 2. Resim

SALAKO FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Salako filmi 1974 yılında çekilmiştir. Salako dilmi aynı zamanda Kemal Sunal’ın başrol oynadığı ilk film olduğu için son derece önemli yapımlardandır. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın üstlendiği filmin senaryosu ise Sadık Şendil tarafından kaleme alınmıştır.

Salako filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kemal Sunal ve Meral Zeren başrolleri paylaşıyor - 3. Resim

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Salo (Salako)
Meral Zeren - Emine (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
İhsan Yüce - Reşit Ağa (ses. Rıza Tüzün)
Talat Gözbak - Abuzer Efendi (ses. Kamran Usluer)
Nevzat Okçugil - Reşit ağanın karısı
Özden Yüce - Emine'nin kardeşi
Sevinç Okşar
Oktar Durukan - Hamido (ses. Hayri Esen)
Mete İnselel - Kasaba berberi (ses. Devrim Parscan)
İhsan Baysal - Deli Ökkeş (ses. Cemil Can Bıçakçı)
Kudret Karadağ - Tilki Selim (ses. Timuçin Caymaz)
Yusuf Sezer - Tefeci Abuzer'in adamı
Necdet Yakın - Köy berberi (ses. Devrim Parscan)
Urfalı Babi - Urfalı
Zeki Alpan - Kumaşçı
Ahmet Turgutlu - Hamido'nun adamı (ses. Ersan Uysal)
Mustafa Yavuz - İzci Mehmet (ses. Ünal Gürel)
Hakkı Kıvanç - Kahveci
Yusuf Çetin - Hamido'nun adamı (ses. Ersan Uysal)
Ahmet Karaca - Hamido'nun adamı
Sabahat İzgü - Köylü
Bahri Ateş - Köylü
Nermin Özses - Köylü
İhsan Gedik - Reşit Ağa nın adamı
Dündar Aydınlı - Hamidonun adamı
Günay Güner - Hamidonun adamı
Yaşar Şener - Köylü
Feridun Çölgeçen - Sarraf (ses. Osman Alyanak)
Osman Han - Köylü
Niyazi Gökdere - Köylü
Yaşar Güçlü - Köylü
Yusuf Çağatay - Esnaf

Salako filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kemal Sunal ve Meral Zeren başrolleri paylaşıyor - 4. Resim

SALAKO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salako sevdiği kadını uğruna zor şartlara katlanan bir adamın hikayesini anlatır. Emine, kasabanın zenginlerinden Reşit Ağa’nın kızıdır ve babası onu istemediği biriyle evlendirmek ister. Emine bu evlilikten kaçarak, kendisine aşık olan Salako ile dağlara sığınır.

Emine'nin tek amacı eski sevgilisi Hamido’ya kavuşmaktır. Ama Hamido, Emine’yi reddeder ve geri göndermek ister. Bunun üzerine Emine yine Salako ile kaçar. Olaylar gelişerek Salako, Hamido’yu öldürüp kasabanın eşkıyası haline gelir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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