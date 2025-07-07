Şendul Şaban ne zaman, nerede çekildi? Usta oyuncu kadrosu ile yeniden ekranlarda

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Şendul Şaban hem konusu hem oyuncu kadrosuyla yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Şendul Şaban ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler merakla araştırılmaya devam ediyor.

80'li yıllarda beyaz perdede izleyiciyle buluşan Şendul Şaban komedi türünün öne çıkan örneklerinden biri olarak yeniden ekranlarda yerini aldı. Şendul Şaban filmi başrol oyuncusu Kemal Sunal’ın başarılı performansıyla dikkat çekerken hikayesiyle de dönemin sosyal yapısına ince bir gönderme yapıyor. Peki, Şendul Şaban ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler?

ŞENDUL ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden biri olan Şendul Şaban 1985 yılında çekildi. Dönemin toplumsal yapısını mizahi bir dille ele alan film aynı yıl vizyona girerek sinema izleyicisinin beğenisine sunuldu.

Yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği film 1980’li yılların işçi sınıfı gerçekliği ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahla birlikte anlatıyor.

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ŞENDUL ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Şendul Şaban filmi İstanbul'un Cihangir semti başta olmak üzere, Beyoğlu, Bakırköy ve Sarıyer Yeniköy gibi ilçelerde çekildi.

ŞENDUL ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban

Nevra Serezli - Necla

Halit Akçatepe - Ali

Ayşen Gruda - Ayşen

Ayten Erman - Ayten

Ayben Erman - Canan

Hikmet Gül - Dardariye Nine / Hikmet Hanım (ses. Güler Ökten)

Hikmet Karagöz - Eskici

Hüseyin Kutman - Murat Bey (ses. Sadettin Erbil)

Renan Fosforoğlu - Rüstem Bey

Nermin Denizci - Nebahat (ses. Ayşegül Uygurer)

Ahmet Açan - Market kasabı

Salih Karadeniz

Hidayet Erdinç - Fabrika işcisi

Ali Karagöz

Orhan Çoban - Garson

Necdet Türkantoz

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film ekonomik sıkıntılarla mücadele eden iki arkadaşın başından geçenleri merkezine alıyor. Fabrikada işçi olarak çalışan Şaban ve Ali, maaşlarına zam talebinde bulundukları gerekçesiyle işten çıkarılır.

İş arayışları sonuçsuz kalınca, Şaban’ın eşi Necla duruma müdahale eder. Necla, kadınların daha kolay iş bulabildiğini iddia ederek eşiyle bir iddiaya girer.

Ertesi gün sekreter olarak işe başlar ve kısa sürede evin geçimini sağlayan kişi haline gelir.

Yaşanan gelişmeyle birlikte evdeki roller değişir; Necla dışarıda çalışırken Şaban ev işleriyle ilgilenmeye başlar. Ancak zamanla bu yeni düzen, çiftin hayatında gerilimlere yol açar.