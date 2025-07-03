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Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri yeniden ekranlarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri yeniden ekranlarda
İstanbul, Ertem Eğilmez, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Ahmet Arıman, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinema tarihinin unutulmaz serilerinden biri olan Hababam Sınıfı 1976 yapımı “Hababam Sınıfı Uyanıyor” filmiyle hafızalara kazınmaya devam ediyor. Usta yazar Rıfat Ilgaz’ın muazzam eserinden beyaz perdeye aktarılan film Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde beyaz perdeye taşındı. Yeniden ekranlara gelen Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi merakla araştırılıyor.

Serinin üçüncü halkası olan Hababam Sınıfı Uyanıyor hem yeni karakterleri hem de güçlü oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin gönlünde ayrı bir yer edindi. Tekrar ekranlarda izleyicisi ile buluşan Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri yeniden ekranlarda - 1. Resim

HABABAM SINIFI UYANIYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının klasikleşmiş yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976 yılında çekilmiştir. Serinin üçüncü filmi olarak sinemaseverlerle buluşan film Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde izleyenlerle buluştu.

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri yeniden ekranlarda - 2. Resim

HABABAM SINIFI UYANIYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Uyanıyor çekimleri İstanbul Üsküdar'da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştirilmiştir. Serinin diğer filmleri gibi okul sahneleri ve çevresi burada canlandırılmıştır. Günümüzde müze olarak da ziyaret edilebilen Adile Sultan Kasrı Hababam Sınıfı filmleri sayesinde sinema tarihinde hafızalara kazındı.

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri yeniden ekranlarda - 3. Resim

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal – İnek Şaban

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Ahmet Sezerel – Ahmet

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Cengiz Nezir – Bozum Cahit

Bülent İğdirlioğlu – Kalem Şakir

Tuncay Akça – Bacaksız

Münir Özkul – Kel Mahmut (Tarih öğretmeni, müdür yardımcısı)

Şener Şen – Badi Ekrem (Beden eğitimi öğretmeni)

Şevket Altuğ – Kimya öğretmeni

Adile Naşit – Hafize Ana (Okul hizmetlisi)

Muharrem Gürses – Okul müdürü

Sıtkı Akçatepe, Talat Dumanlı, Akil Öztuna, Ertuğrul Bilda (Diğer öğretmenler)

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi (Okul kapıcısı)

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri yeniden ekranlarda - 4. Resim

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU NEDİR?

Film Mahmut Hoca’nın akrabası olan çalışkan bir öğrenci Ahmet’in Hababam Sınıfı’na katılmasıyla başlıyor. Köyden gelen, idealist ve azimli Ahmet, ilk başta sınıf arkadaşlarının alaylarına maruz kalır. Ama zamanla onların güvenini kazanarak örnek bir öğrenci olur.

Ahmet’in duruşu ve başarısı, sadece sınıf arkadaşlarını değil, öğretmenlerini de etkiler. Mezun olduktan sonra bir köye öğretmen olarak atanan Ahmet, hem Hababam Sınıfı’na unutamayacakları bir ders verir hem de onları gururlandırır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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