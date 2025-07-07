John Wick 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Keanu Reeves’ın unutulmaz serisi
Aksiyon sinemasının en sevilen serilerinden biri olan John Wick ikinci filmiyle yeniden karşısına çıktı. Serinin devam halkası olan John Wick: Chapter 2 başroldeki Keanu Reeves’ın üstün performansıyla öne çıkarken, kadrosunda yer alan ünlü isimlerle de dikkat çekti. John Wick 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi sorgulanıyor.
Uluslararası gişe rekorları kıran aksiyon filmi John Wick 2 tüm seri filmlerinde olduğu gibi muhteşem görsel efektleri ve sürükleyici senaryosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, John Wick 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi?
JOHN WICK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Aksiyon sahneleri ve görsel atmosferiyle dikkat çeken John Wick 2 dünyanın farklı şehirlerinde çekildi. Filmin çekimlerine 26 Ekim 2015 tarihinde New York’ta başlandı. İlk çekimler Manhattan sokaklarında ve John Wick’in evi olarak görülen Long Island’daki bir adreste gerçekleştirildi.
New York’taki Continental Otel sahneleri ise gerçekte Manhattan’daki Beaver Binasında çekildi. Otelin çatı katı sahneleri için ise Rockefeller Plaza’daki çatı bahçesi kullanıldı.
Filmin ilerleyen sahnelerinde John Wick’in kan yemini nedeniyle Roma’ya gidişini konu alan bölümler, şehrin tarihi noktalarında çekildi. Roma’daki Continental Otel sahneleri Museo Centrale del Risorgimentoda, Gianna’nın taç giyme töreni sahneleri ise yaklaşık 1.800 yıllık Caracalla Hamamları kalıntılarında çekildi.
JOHN WICK 2 KAÇ YILINDA VİZYONA GİRDİ?
Serinin ikinci halkası olan John Wick: Chapter 2 filmi 30 Ocak 2017 tarihinde Los Angeles’taki Arclight Hollywood sinemasında ilk gösterimini yaptı. Film Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 Şubat 2017’de resmi olarak vizyona girdi.
JOHN WICK 2 OYUNCULARI KİMLER?
Keanu Reeves – John Wick
Riccardo Scamarcio – Santino D'Antonio
Common – Cassian
Laurence Fishburne – The Bowery King
Ruby Rose – Ares
John Leguizamo – Aurelio
Ian McShane – Winston Scott
Bridget Moynahan – Helen Wick
Lance Reddick – Charon
Thomas Sadoski – Jimmy
David Patrick Kelly – Charlie
Peter Stormare – Abram Tarasov
Franco Nero – Julius
Peter Serafinowicz – Sommelier
Claudia Gerini – Gianna D'Antonio