John Wick 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Keanu Reeves’ın unutulmaz serisi

Aksiyon sinemasının en sevilen serilerinden biri olan John Wick ikinci filmiyle yeniden karşısına çıktı. Serinin devam halkası olan John Wick: Chapter 2 başroldeki Keanu Reeves’ın üstün performansıyla öne çıkarken, kadrosunda yer alan ünlü isimlerle de dikkat çekti. John Wick 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi sorgulanıyor.

Uluslararası gişe rekorları kıran aksiyon filmi John Wick 2 tüm seri filmlerinde olduğu gibi muhteşem görsel efektleri ve sürükleyici senaryosu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, John Wick 2 oyuncuları kimler, nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi?

JOHN WICK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon sahneleri ve görsel atmosferiyle dikkat çeken John Wick 2 dünyanın farklı şehirlerinde çekildi. Filmin çekimlerine 26 Ekim 2015 tarihinde New York’ta başlandı. İlk çekimler Manhattan sokaklarında ve John Wick’in evi olarak görülen Long Island’daki bir adreste gerçekleştirildi.

New York’taki Continental Otel sahneleri ise gerçekte Manhattan’daki Beaver Binasında çekildi. Otelin çatı katı sahneleri için ise Rockefeller Plaza’daki çatı bahçesi kullanıldı.

Filmin ilerleyen sahnelerinde John Wick’in kan yemini nedeniyle Roma’ya gidişini konu alan bölümler, şehrin tarihi noktalarında çekildi. Roma’daki Continental Otel sahneleri Museo Centrale del Risorgimentoda, Gianna’nın taç giyme töreni sahneleri ise yaklaşık 1.800 yıllık Caracalla Hamamları kalıntılarında çekildi.

JOHN WICK 2 KAÇ YILINDA VİZYONA GİRDİ?

Serinin ikinci halkası olan John Wick: Chapter 2 filmi 30 Ocak 2017 tarihinde Los Angeles’taki Arclight Hollywood sinemasında ilk gösterimini yaptı. Film Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 Şubat 2017’de resmi olarak vizyona girdi.

JOHN WICK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Keanu Reeves – John Wick

Riccardo Scamarcio – Santino D'Antonio

Common – Cassian

Laurence Fishburne – The Bowery King

Ruby Rose – Ares

John Leguizamo – Aurelio

Ian McShane – Winston Scott

Bridget Moynahan – Helen Wick

Lance Reddick – Charon

Thomas Sadoski – Jimmy

David Patrick Kelly – Charlie

Peter Stormare – Abram Tarasov

Franco Nero – Julius

Peter Serafinowicz – Sommelier

Claudia Gerini – Gianna D'Antonio