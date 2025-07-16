Hükümet Kadın nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 17:23 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 17:23 - Güncelleme:

2013 yılında vizyona giren Hükümet Kadın, hem konusu hem de gerçek hayattan esinlenilen hikayesiyle Türk sinemasında iz bırakan yapımlar arasında. Komedi ve dramı ustalıkla bir araya getiren film, güçlü oyuncu kadrosu ve çekim mekanıyla da dikkat çekiyor. Hükümet Kadın nerede ve ne zaman çekildi sorusu ise gündeme geldi.

Senaryosu ve yönetmenliği Sermiyan Midyat’a ait olan film, aynı zamanda usta oyuncunun kendi ailesinden ilham alarak yazdığı bir yapım. Hikaye, Midyat’ın ilk kadın belediye başkanlarından biri olan Zekiye Midyat’ın hayat hikayesinden esinlenerek kurgulanmıştır. Peki, Hükümet Kadın nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın filmi gerçek hikaye mi? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ? Hükümet Kadın filmi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Mardin’in Midyat ilçesinde çekilmiştir. HÜKÜMET KADIN NE ZAMAN ÇEKİLDİ? Hükümet Kadın 2013 yılında çekilerek sinemaseverlerle buluşmuştur. Vizyona girdiği dönemde hem konusu hem de oyunculuk performanslarıyla büyük ilgi görmüştür. İlgili Haber Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda HÜKÜMET KADIN GERÇEK HİKAYE Mİ? Hükümet Kadın gerçek bir hikayeden esinlenmiştir. Yönetmen Sermiyan Midyat’ın babaannesi olan Zekiye Midyat’ın yaşamı filme ilham kaynağı olmuştur. HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR? Sekiz çocuk annesi, siyasetten uzak ve okuma yazma bilmeyen Xate, eşinin vefatı sonrası Midyat Belediye Başkanlığı görevini devralır. Başkanlık sürecinde ilçeyi suya ve elektriğe kavuşturmak için mücadele eder. Hem komik hem duygusal olayların yaşandığı film, Xate’nin azmi ve değişen hayatı etrafında şekillenir. İlgili Haber Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI Demet Akbağ - Xate Nuroğlu

Sermiyan Midyat - Faruk Doğu

Mahir İpek - İkram

Gülhan Tekin - Fehime Doğu

Burcu Gönder - Güle Nuroğlu

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Öğretmen

Bülent Çolak - Baran Nuroğlu

Dilek Yorulmaz - Zümre Nuroğlu

Olgun Toker - Adnan Nuroğlu

Haki Biçici - Behçet Nuroğlu

Doğukan Polat - Süleyman Nuroğlu

Renan Bilek - Müfettiş Tuğrul

Muhittin Oymakçıer - Memik

Kemal Uçar - Komutan Celal

Muhammed Akay - İmam

Rıza Akın - Papaz Hanna

Aziz Sarvan - Komutan'ın babası

İpek Bilgin - Komutan'ın annesi İlgili Haber Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan