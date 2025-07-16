Hükümet Kadın nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekti
2013 yılında vizyona giren Hükümet Kadın, hem konusu hem de gerçek hayattan esinlenilen hikayesiyle Türk sinemasında iz bırakan yapımlar arasında. Komedi ve dramı ustalıkla bir araya getiren film, güçlü oyuncu kadrosu ve çekim mekanıyla da dikkat çekiyor. Hükümet Kadın nerede ve ne zaman çekildi sorusu ise gündeme geldi.
Senaryosu ve yönetmenliği Sermiyan Midyat’a ait olan film, aynı zamanda usta oyuncunun kendi ailesinden ilham alarak yazdığı bir yapım.
Hikaye, Midyat’ın ilk kadın belediye başkanlarından biri olan Zekiye Midyat’ın hayat hikayesinden esinlenerek kurgulanmıştır. Peki, Hükümet Kadın nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın filmi gerçek hikaye mi? Hükümet Kadın oyuncuları kimler?
HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?
Hükümet Kadın filmi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Mardin’in Midyat ilçesinde çekilmiştir.
HÜKÜMET KADIN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Hükümet Kadın 2013 yılında çekilerek sinemaseverlerle buluşmuştur. Vizyona girdiği dönemde hem konusu hem de oyunculuk performanslarıyla büyük ilgi görmüştür.
HÜKÜMET KADIN GERÇEK HİKAYE Mİ?
Hükümet Kadın gerçek bir hikayeden esinlenmiştir. Yönetmen Sermiyan Midyat’ın babaannesi olan Zekiye Midyat’ın yaşamı filme ilham kaynağı olmuştur.
HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sekiz çocuk annesi, siyasetten uzak ve okuma yazma bilmeyen Xate, eşinin vefatı sonrası Midyat Belediye Başkanlığı görevini devralır. Başkanlık sürecinde ilçeyi suya ve elektriğe kavuşturmak için mücadele eder. Hem komik hem duygusal olayların yaşandığı film, Xate’nin azmi ve değişen hayatı etrafında şekillenir.
HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI
Demet Akbağ - Xate Nuroğlu
Sermiyan Midyat - Faruk Doğu
Mahir İpek - İkram
Gülhan Tekin - Fehime Doğu
Burcu Gönder - Güle Nuroğlu
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Öğretmen
Bülent Çolak - Baran Nuroğlu
Dilek Yorulmaz - Zümre Nuroğlu
Olgun Toker - Adnan Nuroğlu
Haki Biçici - Behçet Nuroğlu
Doğukan Polat - Süleyman Nuroğlu
Renan Bilek - Müfettiş Tuğrul
Muhittin Oymakçıer - Memik
Kemal Uçar - Komutan Celal
Muhammed Akay - İmam
Rıza Akın - Papaz Hanna
Aziz Sarvan - Komutan'ın babası
İpek Bilgin - Komutan'ın annesi