Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de

Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de
Kemal Sunal, Necla Nazır, Türkiye, Komedi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kemal Sunal'ın unutulmaz komedi yapımlarından Çarıklı Milyoner, yıllar geçse de seyircinin gönlündeki yerini koruyor. Kemal Sunal ve Necla Nazır’ın başrollerini paylaştığı film, mirasla değişen bir köy davulcusunun hayatını konu alıyor. 1983 yapımı klasik, hem güldüren hem düşündüren sahneleriyle yeniden gündemde. Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi merak ediliyor.

Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden biri olan Çarıklı Milyoner güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle yıllardır ekranlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kartal Tibet’in yönetmenliğinde çekilen ve senaryosunu İhsan Yüce’nin kaleme aldığı film hala en sevilenler arasında. Peki, Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi?

Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de - 1. Resim

ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının sevilen yapımlarından Çarıklı Milyoner filmi, 1983 yılında izleyiciyle buluştu.

Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de - 2. Resim

ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çarıklı Milyoner Suadiye, Arnavutköy-Boğazköy ve Belgrad Ormanları gibi çeşitli bölgelerde çekildi.

Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de - 3. Resim

ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, köyde mütevazı bir hayat süren Bayram’ın, hiç tanımadığı milyarder babasından kalan mirasla hayatının aniden değişmesi anlatılır. Ama Bayram, mirasa göz diken akrabalarıyla mücadele ederken aynı zamanda kendisine dair yapılan haberlerle yüzleşir. Gazeteci Suna’ya olan aşkı ise hikayeye farklı bir yön katar. Olayların ağırlığı altında ezilen Bayram, sonunda akıl hastanesine yatar.

Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de - 4. Resim

ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal – Bayram Tok

Necla Nazır – Suna

Ali Şen – Hilmi Tok

Reha Yurdakul – Osman Efendi

Belkıs Dilligil – Meloş

Selim Naşit – Muhasebe Müdürü

Hüseyin Kutman – Avukat Hürrem

Memduh Ün – Gazete Patronu

Ferdi Atuner – Cengiz

Necdet Yakın – Cemil

Nermin Denizci – Nermin

Çetin Başaran

Bilge Zobu

İhsan Yüce

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'li belediye başkan vekiline tutuklama talebi! Büyükçekmece Belediyesi'nde sıcak saatler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor - HaberlerSev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Başrollerde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyorTokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlarda - HaberlerTokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlardaEşref Rüya ne zaman başlayacak? Sevilen dizinin 2. sezon tarihi gündemde - HaberlerEşref Rüya ne zaman başlayacak? Sevilen dizinin 2. sezon tarihi gündemdeGalatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray'ın hazırlık maçları - HaberlerGalatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray'ın hazırlık maçlarıİzmir elektrikler ne zaman gelecek? Gediz planlı kesinti sorgulama 8-9-10 Temmuz - Haberlerİzmir elektrikler ne zaman gelecek? Gediz planlı kesinti sorgulama 8-9-10 TemmuzSinead Jack-Kısal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk kez yer alacak! - HaberlerSinead Jack-Kısal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk kez yer alacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...