Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi? Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi bu akşam TV’de
Kemal Sunal'ın unutulmaz komedi yapımlarından Çarıklı Milyoner, yıllar geçse de seyircinin gönlündeki yerini koruyor. Kemal Sunal ve Necla Nazır’ın başrollerini paylaştığı film, mirasla değişen bir köy davulcusunun hayatını konu alıyor. 1983 yapımı klasik, hem güldüren hem düşündüren sahneleriyle yeniden gündemde. Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi merak ediliyor.
Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden biri olan Çarıklı Milyoner güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle yıllardır ekranlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kartal Tibet’in yönetmenliğinde çekilen ve senaryosunu İhsan Yüce’nin kaleme aldığı film hala en sevilenler arasında. Peki, Çarıklı Milyoner kaç yılında, nerede çekildi?
ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının sevilen yapımlarından Çarıklı Milyoner filmi, 1983 yılında izleyiciyle buluştu.
ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çarıklı Milyoner Suadiye, Arnavutköy-Boğazköy ve Belgrad Ormanları gibi çeşitli bölgelerde çekildi.
ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde, köyde mütevazı bir hayat süren Bayram’ın, hiç tanımadığı milyarder babasından kalan mirasla hayatının aniden değişmesi anlatılır. Ama Bayram, mirasa göz diken akrabalarıyla mücadele ederken aynı zamanda kendisine dair yapılan haberlerle yüzleşir. Gazeteci Suna’ya olan aşkı ise hikayeye farklı bir yön katar. Olayların ağırlığı altında ezilen Bayram, sonunda akıl hastanesine yatar.
ÇARIKLI MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal – Bayram Tok
Necla Nazır – Suna
Ali Şen – Hilmi Tok
Reha Yurdakul – Osman Efendi
Belkıs Dilligil – Meloş
Selim Naşit – Muhasebe Müdürü
Hüseyin Kutman – Avukat Hürrem
Memduh Ün – Gazete Patronu
Ferdi Atuner – Cengiz
Necdet Yakın – Cemil
Nermin Denizci – Nermin
Çetin Başaran
Bilge Zobu
İhsan Yüce