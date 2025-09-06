Babası gibi o da şehit oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Karapınar'ın ailesine taziye
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de görev esnasında arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesine taziyelerini iletti. Şehit Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşındayken Aydıncık ilçesinde şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru