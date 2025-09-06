Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Polis Memuru Mustafa Karapınar şehit oldu! Babası da şehit düşmüştü

Polis Memuru Mustafa Karapınar şehit oldu! Babası da şehit düşmüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polis Memuru Mustafa Karapınar şehit oldu! Babası da şehit düşmüştü
Polis, Şehitlik, Arıza, Kaza, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu şehit oldu. Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde Aydıncık ilçesinde keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar'ın şehit olduğunu açıkladı. 

Bakan Yerlikaya, Karapınar'ın atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralandığını, kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü ifade etti.

Şehit polis memuru için yarın tören düzenleneceği, ardından da memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacağı öğrenildi.

Polis Memuru Mustafa Karapınar şehit oldu! Babası da şehit düşmüştü - 1. Resim

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin başı sağ olsun.

Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.  

Şehidimizin makamı âli olsun.

BABASI DA 2018 YILINDA ŞEHİT OLMUŞ

Şehit Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşındayken Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu ortaya çıktı.

Polis Memuru Mustafa Karapınar şehit oldu! Babası da şehit düşmüştü - 2. Resim

Şehidin naaşını da o dönem meslektaşlarının yanı sıra oğlu Mustafa'nın omuzlarında taşıdığı öğrenildi.

Polis Memuru Mustafa Karapınar şehit oldu! Babası da şehit düşmüştü - 3. Resim

Öte yandan kaza sonucu şehit olan Mustafa Karapınar'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara Üniversitesine yeni rektör: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir?İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Resmi Gazete yayımlandı: Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Musa Kulaklıkaya atandı - GündemDışişleri Bakanlığı'na üst düzey atamaCHP olağanüstü kurultay için resmi başvuru yaptı - GündemOlağanüstü kurultay için tarih belli oldu!Denizin ortasında sıcak saatler: Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik çıktı! - GündemTürk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik!Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesiyle telefonda görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesiyle telefonda görüştü50 milyar liralık satış engellendi! Gayrimenkulleri vatandaşa sahte belgeyle satıyorlardı - GündemVatandaşa sahte belgeyle satıyorlardı!Boşanma davalarında yeni dönem: Süre azalacak, nafaka davaları ayrı görülecek - GündemBoşanma davalarında yeni dönem
Sonraki Haber Yükleniyor...