Polis teşkilatında uzun süredir tartışılan ikinci şark görevinin akıbeti, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı son açıklamalarla yeniden gündeme geldi. 2026 genel atama dönemine yaklaşılırken, polislerin zorunlu görev süreçlerine ilişkin düzenlemeler merak konusu olmaya devam ediyor.

81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Ankara’da yapılan değerlendirme toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin görev puanına dayalı yeni atama sistemi ve şark zorunluluğuna yönelik önemli mesajlar verdi.

POLİSLERİN 2. ŞARK ATAMASI KALKTI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 genel atama dönemi için polisleri yakından ilgilendiren kritik bir karar açıkladı. Buna göre, uzun süredir uygulanan zorunlu ikinci şark görevi, 2026’daki atama döneminde tebligat kapsamında yer almayacak. Yerlikaya, personelin görev puanına dayalı sistemle değerlendirileceğini vurguladı.

2026 POLİS ATAMASINDA İKİNCİ ŞARK GÖREVİ OLACAK MI?

2026’da uygulanacak genel atama döneminde polisler için zorunlu ikinci şark görevinin kaldırılacağı açıklandı. Bu doğrultuda personele ikinci şark tebligatı yapılmayacak ve atamalar görev puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. Böylece zorunlu rotasyon uygulaması, daha esnek ve performans odaklı şekilde yeniden düzenlenmiş olacak. Yeni sistem, personelin bireysel görev geçmişini ve başarı durumunu ön plana çıkarıyor.

POLİSLERİN 2. ŞARK GÖREVİ İPTAL Mİ OLDU?

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarına göre uygulama, 2026 yılı genel atama döneminde yürürlüğe girecek. Zorunlu ikinci şark görevi, bu dönemde polisler için artık uygulanmayacak. Ancak düzenlemenin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğine dair resmi bir yönetmelik değişikliği henüz duyurulmadı. Detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

