İstanbul Fatih'te hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun kapının kilitli olması nedeniyle otelden çıkamadıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Videoda, kapıya gelen ambulansa gidebilmek için Servet Böcek'in kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan ve Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek hayatını kaybetmişti.

TUTUKLAMALAR OLDU

Otelde inceleme yapan polis ekipleri, otelde ilaçlama yapıldığını belirlemişti. Yapılan inceleme sonrasında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme, aralarında ilaçlama şirketi sahibi Z.K. ile ilaçlama şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında, ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklama kararı vermişti. Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi şartıyla yurt dışı çıkış yasağı, otel çalışanı R.B. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartı kararı, simitçi olan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı vermişti.

OTELDE KİLİTLİ KALMIŞLAR

Öte yandan otelde ilaçlama iddiasıyla zehirlenerek fenalaşan anne, baba ve 2 çocuk için 13 Kasım tarihinde ambulans çağırıldığı ortaya çıktı. Şüpheli M.M.U.D.C. ise otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktı. O esnada otelin önüne ambulans gelirken, talihsiz aile kapının kilitli olmasından dolayı otelden çıkamadı. Baba Böcek kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

6 DAKİKA BOYUNCA MÜCADELE VERMİŞLER

Çevredeki vatandaşlar kapıyı kırmak için yardım ederken, M.M.U.D.C. geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördü. Şüpheli otelin önüne gelerek kapıyı açarken, baba Servet Böcek 6 dakika boyunca otelden çıkmak için uğraştı. Talihsiz ailenin kapısı kilitli otelden çıkarak ambulans binmek için uğraştıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba Servet Böcek’in otelin kapısını kucağında yarı baygın çocuğuyla kırmaya çalıştığı görüldü.

