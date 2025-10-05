Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti

Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan hareket eden Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

İLÇEDE ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Bodrum Limanı'na yanaştırılan gemide çoğu İngiliz 1722 yolcu ile 742 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı, bazıları da tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Öte yandan "Marella Discovery 2"nin Bodrum'dan sonraki durağı Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı olacak.