Geçen hafta bu şirketler hisse topladı! 12 hissede, 75 milyon liralık geri alım

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %-0,93 değer kaybetti ve 10.870 seviyesinden kapanış yaptı. Hafta içinde en düşük 10.786’yı test eden endeks, gelen tepki alımları ile birlikte; analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 10.800 noktasının üzerinde tutunma başardı.

ENDEKSTE KRİTİK DİRENÇ

Öte yandan endeks, en yüksek 11.090’ı gördü ancak üzerinde tutunamadı. Geçen haftaki hareketlerin sağlıklı bir kâr satışı olarak görülmesi gerektiğini aktaran analistler, borsada 11 bin seviyesinin teknik ve psikolojik anlamda hâlâ kritik direnç olduğu uyarısında bulundu.

12 ŞİRKETTEN GERİ ALIM

Öte yandan borsa şirketlerinin hisse geri alım programları da devam ediyor. Bu kapsamda geçen hafta 11-15 Ağustos tarih aralığında 12 şirket, borsada geri alım yaptı. Bu şirketlerin toplam geri alım tutarı yaklaşık 75 milyon TL olarak gerçekleşti.

İŞTE HİSSESİNİ ALAN ŞİRKETLER

Hisse geri alımı yapan şirketler ve toplam alım miktarları şöyle gerçekleşti:

-Mavi Giyim (MAVI): 18,460 milyon TL

-Ral Yatırım Holding (RALYH): 10,540 milyon TL

-Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 8,752 milyon TL

-Ahlatçı Gaz (AHGAZ): 8,563 milyon TL

-PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT): 5,745 milyon TL

-Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (VERTU): 5,064 milyon TL

-Lokman Hekim (LKMNH): 4,525 milyon TL

-Bahadır Kimya (BAHKM): 4,009 milyon TL

-Global Yatırım Holding (GLYHO): 2,302 milyon TL

-Ofis Yem (OFSYM): 1,718 milyon TL

-Akfen İnşaat (AKFIS): 1,388 milyon TL

-Enerya Enerji (ENERY): 352,50 bin TL