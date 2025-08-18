Dikkatler Trump-Zelenskiy zirvesinde! Altın, haftaya yükselişle başladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta %-1,83 değer kaybederek 3.335 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı yeni haftaya yükselişle başlıyor. Küresel piyasalarda ons altında işlemler sabah saatlerinde (TSİ 06:30 itibarıyla) 3.347 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İlk işlemlerde altında yükseliş %0,35 olarak gerçekleşiyor. İç piyasada 18 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.402 TL’den gün başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.405– 4.445 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7.260 TL’den satılıyor.

DİKKATLER ‘ATEŞKES’TE

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile cuma günü yaptığı görüşme, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes anlaşmasına varılmadan sona ermişti. Ancak her iki lider görüşmenin pozitif geçtiğini ifade etti. Bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray’da Trump ile görüşecek. Avrupalı birçok liderin de görüşmeye katılması bekleniyor. Zirvede, savaşın sona ermesi için gerekli şartların masaya yatırılması ve bir ateşkes anlaşmasının zorlanması hedefleniyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Yıllardır özellikle emtia fiyatlarında jeopolitik risk unsuru olarak öne çıkan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ihtimali, güvenli liman talebinde de düşüşe sebep olabileceği için, altın yatırımcısı tarafından da dikkatle takip ediliyor. Analistler, altın fiyatlarını destekleyen başka faktörlere de dikkat çekerek, ons için 3.250 doların destek ve 3.450 doların direnç olarak izleneceğini aktarıyor.

ABD VERİLERİ VE FED…

Altın fiyatlarında geçen hafta karışık gelen ABD verileri volatiliteye sebep olmuştu. Salı günü açıklanan verilere göre temmuzda TÜFE’nin %2,7 ile beklenti altında kalması FED iyimserliğini destekleyerek, altın fiyatlarında da yükselişe sebep olmuştu. Ancak perşembe günü gelen ABD ÜFE verisi temmuzda yıllık %3,3’lük artışa işaret etti ve %2,5'lik beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu verinin ardından FED’den eylülde faiz indirimi beklentisi devam ederken, 50 baz puanlık tahminler masadan kalktı. ABD’de cuma açıklanan temmuz ayı perakende satışlar verisi de %0,5’lik artışa işaret ederek, tüketici harcamalarındaki canlılığı gösterdi.

GÖZLER, BİR YANDAN FED’DE...

Öte yandan bu hafta çarşamba günü açıklanacak FED tutanakları ve cuma günü FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole sempozyumundaki konuşması dikkatle takip edilecek. “Güvercin” tonajlı mesajların altın fiyatlarına destek olması bekleniyor.