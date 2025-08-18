Geçen hafta rekor kırmıştı! Bitcoin’de sert hareketler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta perşembe günü 124 bin 517 dolarla tüm zamanların rekor seviyesini test eden Bitcoin, yeni haftaya (TSİ 07:00 itibarıyla) 115 bin 700 dolar sınırından başlıyor. BTC’de zirve seviyeden yaşanan kâr satışları sonrasında değer kaybı %7’ye yaklaştı. Bugünkü işlemlerde en düşük 115.400 dolar test edildi. Bu hareket, aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamaya da işaret 115 bin 700 desteğinin de aşağı yönlü şarj edilmeye başlandığını gösterdi.

BTC’DE KTİRİK SEVİYELER

Analistler, son yükseliş dalgasının 3-14 Ağustos tarihleri arasında 111.919 dolar-124.517 dolar fiyat aralığında gerçekleştiğini hatırlatarak; bu bandın %78,6 FİBO düzeltme noktası olan 114 bin 700 dolar seviyesinin kritik destek olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor. Yukarıda ise 116 bin 750 ve 118 bin 200 seviyeleri ilk dirençler olarak öne çıkıyor.

ÖNCE ‘AGRESİF’ FİYATLAMA…

BTC fiyatını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıklamada eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimine gidilmesi gerektiğini dile getirmişti. BTC fiyatı da bu söylemle birlikte 124 bin doları aşmıştı.

ARDINDAN KÂR SATIŞLARI!

Ancak ABD ÜFE verisinin temmuzda beklentiyi oldukça aşarak yılık bazda %3,3 yükseliş göstermesi, FED’den agresif faiz indirimi beklentilerini de düşürdü. Üretici maliyetlerindeki artış enflasyonist baskılara işaret edince, FED’den bu yıl faiz indirimi beklentisi de 3 adette 2 adede düştü. Daha sıkı para politikasına işaret eden gelişmeler, BTC gibi riskli varlıklarda iştahın düşmesini ve kâr satışlarını beraberinde getirdi.

DİKKATLER BU HAFTA FED’DE…

Bu hafta çarşamba günü, FED’in son faiz kararına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları açıklanacak. FED, söz konusu toplantıda faiz oranlarını %4,25–4,50 aralığında sabit bıraktı ancak 1993’ten bu yana ilk defa iki FED üyesi bu karara muhalefet etti. Tutanaklarda güvercin bir tonun öne çıkması halinde, bunun Bitcoin için de destekleyici olabileceği aktarılıyor. Ancak şahin mesajların, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği belirtiliyor.

POWELL DA KONUŞACAK

Öte yandan haftanın son işlem gününde FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda yapacağı konuşma da dikkatle izlenecek. Powell’ın mesajları; hisse senetleri, tahviller ve kripto paralar üzerinde dalgalanmalara sebep olabilir.