İhtiyaç kredisi çekmek için doğru zaman mı? 125 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Faizlerde başlayan düşüş trendi, kredi kullanmayı planlayan tüketicileri de heyecanlandırdı. Kredi hacminde dikkat çeken artış yalanırken, tüketiciler de “en ucuz ihtiyaç kredisi” arayışına yöneldi.

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 8 Ağustos ile sona eren haftada 1 trilyon 799 milyar 916 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre ihtiyaç kredisi hacminde yaklaşık 14 milyar liralık artış kaydedildi.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bankalarca bu hafta başında sunulan ihtiyaç kredisi oranlarına bakıldığında, 125 bin TL kredi için 12, 24 ve 36 ay vadede farklı oranlar kendini gösteriyor. 12 ay vadeli kredilerde en düşük oran %3,39 olarak öne çıkarken, 36 vadeli finansmanlarda bu rakam %2,99 seviyesine kadar geriliyor.

1 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 1 yıl vadeli en ucuz ihtiyaç kredileri şöyle:

-TEB: %3,39

-ON Dijital %3,39

-Alternatif Bank: %3,49

-QNB: %3,59

-Getir Finans: %3,65

125 BİN TL KREDİ, 12 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında, 12 ay vadede geri ödeme planı:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Aylık Taksit: 13 bin 635 TL

-Toplam Geri Ödeme: 164 bin 344 TL

2 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 2 yıl vadeli en ucuz ihtiyaç kredileri şöyle:

-QNB: %3,24

-ING: %3,29

-Denizbank: %3,34

-TEB: %3,39

-ON Dijital %3,49

125 BİN TL KREDİ, 24 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında, 24 ay vadede geri ödeme planı:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,24

-Aylık Taksit: 8 bin 377 TL

-Toplam Geri Ödeme: 201 bin 773 TL

3 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 3 yıl vadeli en ucuz ihtiyaç kredileri şöyle:

-QNB: %2,99

-Denizbank: %2,99

-ING: %3,19

-TEB: %3,39

125 BİN TL KREDİ, 36 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında, 36 ay vadede geri ödeme planı:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 6 bin 508 TL

-Toplam Geri Ödeme: 234 bin 999 TL

(Önemli Uyarı: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlar dikkate alınmıştır. Güncel oranlar ya da şube oranları farklılık gösterebilir.)