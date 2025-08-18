Geçen hafta 9 borsa şirketi açıkladı! Milyonlarca dolarlık yeni iş ilişkisi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa şirketleri milyonlarca dolarlık yeni iş ilişkileri imzalamaya devam ediyor. 11-15 Ağustos 2025 tarihini kapsayan haftada, borsa şirketleri tarafından açıklanan ve satış tutarı belli olan iş sözleşmeleri şöyle:

-Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS):

Şirket, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin satışına ilişkin, 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

-Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA):

Şirket ile yurtdışındaki bir müşterisi arasında 250 bin dolar tutarlı anlaşma imzalandı. Bu kapsamda Kasım 2025 tarihine kadar sipariş teslim edilecek.

-Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC):

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesi, TURKFLEKS markası ile 249 milyon 265 bin TL bedelle şirket uhdesinde kaldı.

-Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET):

Özbekistan Navoi bölgesinde yapılacak doğalgaz çevrim santrali için türbin, jeneratör ve aksamlarının taşınması hizmeti konusunda sözleşme imzalandı. 5 ayda tamamlanacak projenin bedeli 4 milyon 925 bin dolar olarak açıklandı.

-Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR):

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan ihale, 2 milyar 189 milyon 370 bin 342 TL tutarla kazanıldı. İhaleye ilişkin olarak, Ocak 2026 döneminden itibaren 36 ay süreyle hizmet verilecek.

-Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD):

Daha önce imzalanan sözleşme karşılığında 3 adet geminin tamir, bakım ve onarımı tamamlanarak teslim edildi. Nihai tutar 10 milyon 74 bin ABD doları olarak açıklandı ve karşılığında 15 Ağustos 2025 TCMB kuruna göre, 410 milyon 327 bin 116 TL alındığı açıklandı.

-Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS):

Çin merkezli Chengxi Shipyard Co. Ltd. ticaret unvanlı müşteriye verilen teklifler onaylandı. BU kapsamda 732 bin 955 euro tutarında teslimat dördüncü çeyrek içerisinde tamamlanacak.

-İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM):

Orta Doğu’da mukim bir müşteri ile 3 milyon 20 bin dolarlık un değirmeni sözleşmesi imzalandı. Sevkiyatın, 2026’nın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.

-Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR):

Esbesa Enerji’nin Eskişehir ve Kırıkkale’deki GES projeleri kapsamında, enerji depolama sistemlerinin temini ve devreye alınması işi için vergiler hariç 5 milyon 502 bin 560 dolar tutarında sipariş alındı. Projelerin, 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.