İlçesindeki eksiği gördü, harekete geçti! Şimdi günde 4 ton üretip 20 kişiye istihdam sağlıyor

Veteriner hekim Serdar Güneş, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde devlet desteğiyle 10 dönümlük alana salatalık serası kurdu. Kurduğu serada yoğun emekle üretim yapan Güneş, 20 kişilik bir ekiple günde ortalama 4 ton salatalık hasadı gerçekleştiriyor.

İlk serasını devlet destekli krediyle hayata geçiren Güneş, ikinci bir sera daha kurarak hem üretimi artırmayı hem de istihdamı üç katına çıkarmayı hedefliyor.

"SERACILIĞIN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Projeyle ilgili bilgi veren Güneş, 2017 yılında hayvancılık faaliyetleriyle sektöre adım attıklarını, 2025’te ise bölgesel ihtiyaçlara yönelik olarak seracılığa yöneldiklerini ifade etti. Güneş şunları söyledi:

"Seramız, 10 bin metrekarelik kapalı bir alan üzerinde kuruldu. Şu an aktif olarak salatalık üretimi yapıyoruz. Sonraki süreçte marul ve domates gibi farklı ürünlere de geçiş yapacağız. Bu bölgede daha önce seracılık yaygın değildi; genellikle Antalya ve Adana’dan ürün tedarik ediliyordu. Ancak biz bu eksikliği fark ederek, burada da seracılığın mümkün olduğunu gösterdik. Günlük yaklaşık 4 ton salatalık üretiyoruz ve bu ürünler zincir marketler başta olmak üzere çeşitli illere sevk ediliyor."

İlgili Haber Serasına kurduğu sistemle 70 gün olan hasat süresini 30 güne düşürdü

"BU ALANDA EN BÜYÜK OLMAYI PLANLIYORUZ"

Serada şu an 20 ailenin geçimini sağladığını belirten Güneş, ikinci sera ile bu sayıyı 60’a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Devletin verdiği sübvansiyonlu kredilerin büyük katkı sunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Devletimizin sağladığı yüzde 70-80 oranındaki destekli kredilerle bu serayı kurduk. İkinci serayı da yine bu destekle hayata geçireceğiz. Nakliye ve yakıt maliyetlerinin arttığı günümüzde, ürünlerin yerelde üretilmesi hem üreticiler hem de tüketiciler için avantaj sağlıyor. Ürünlerimiz günlük olarak taze biçimde pazara sunuluyor. Diyarbakır’da kapalı alan olarak en büyük seralardan birine sahibiz. Yeni serayla birlikte bu alanda en büyük olmayı planlıyoruz."

Serdar Güneş, sadece üretim değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de ciddi bir katkı sağladıklarını vurgulayarak, istihdamı artırarak daha fazla ailenin geçimine destek olacaklarını sözlerine ekledi.