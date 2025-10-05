Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kış mevsimi yaklaştı, fiyatlar arttı! Tezgahta en ucuzunun kilosu 200 TL'den satılıyor

Kış mevsimi yaklaştı, fiyatlar arttı! Tezgahta en ucuzunun kilosu 200 TL'den satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kış mevsiminin yaklaşması, vatandaşın balık fiyatlarına olan merakını artırdı. Tezgahtaki etiket düşecek mi, artacak mı diye beklerken, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsiden istavrite, mezgitten alabalığa fiyatlar belli oldu. En ucuzunun kilosu 200, en pahalısı 450 TL'den satılıyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla, balık fiyatları da merak konusu olmaya başladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 200, istavritin 150, tirsinin 200, mezgit, alabalık ve somonun 250, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, denizde hava şartlarının olumsuzluğundan dolayı hamsi avının bugün daha az yapılabildiğini söyledi.

KIŞ MEVSİMİ YAKLAŞTI, FİYATLAR ARTTI

Hamsinin son yıllardaki en iyi sezonunu geçirdiğini belirten Çoğalmış, şunları kaydetti:

Hamsi sezonu başlayalı neredeyse 35 gün oldu ve her gün hamsi çıkıyor. Bu da güzel bir sezon olduğunu gösteriyor. Tabii ara sıra hava bozuk olabiliyor.

Son yılların en güzel sezonunu geçiriyoruz. Geçen sene palamut açısından en güzel sezondu. Bu sene de hamsi başlar başlamaz hala devam ediyor.

Hava ne kadar bozuk olursa olsun az miktarda da olsa hamsi çıkıyor. Bu sene vatandaş hamsiye doyacak.

Balık almaya gelenlerden Mustafa Emre Civil ise hamsinin bu yıl bol miktarda olduğuna değinerek, "Bu sene hamsi biraz fazla, geçen sene pek yoktu. Fiyatlar biraz artıyor ancak Marmara Bölgesi'ne göre daha uygun. Biz de tercih ediyoruz. Hamsi bizim vazgeçilmezimiz, diğer balıklardan da yiyoruz ama hamsi başka." dedi.

