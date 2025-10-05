ABD'de silahlı çatışma çıktı! İki grup birbirine kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'nin Alabama eyaletinde sıcak saatler yaşandı. Gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede iki grup çatıştı. İki tarafın karşılıklı birbirine kurşun yağdırması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı. Ekipler zanlıların peşine düştü.
ABD'de ortalık savaş alanına döndü. Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin bulunduğu kalabalık yerde silahlı grupların karşılıklı ateş açtı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği 3'ü ağır 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı yer aldı.
POLİS ZANLILARIN PEŞİNDE
Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.
