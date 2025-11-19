Yeşil dönüşüm sayesinde dünyadaki bütün ürün ve üretim standartlarının değişeceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapay zekayla gelecek 50 yılda bugünkü mesleklerin yarısından fazlasının tarihe karışacağını söyledi.

G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, "Zeka Çağında Üretimin Ekonomisi" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Zirvede konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün 15 binden fazla girişimcinin Türkiye’nin dört bir yanında aktif olarak çalıştığını aktardı. Bu çağda üretim ve zenginlik kaynağının zeka, bilgi, cesaret ve yenilikçi düşünce olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Bunlar sayesindedir ki, küresel ekonomi, sadece çeyrek asırda, sanayi devriminin 2 asırda ulaştığı hacmi beşe katladı. 20 trilyon dolardan 100 trilyon dolara çıktı. Bugün yapay zeka, sağladığı hız ve kapasiteyle, daha da büyük bir dönüşümü başlatıyor" dedi.

"BUGÜNKÜ MESLEKLERİN YARISINDAN FAZLASI TARİHE KARIŞACAK"

Bilgisayar ekran kartı üreten bir şirketin yapay zeka motoru olan mikroçip üretimine yönelmesinin ardından 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaştığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Şu an dünyada hızla büyüyen bütün şirketlerin ortak bir özelliği var, hepsi yapay zeka destekli dijital çözümleri iş süreçlerinin merkezine koyuyor. Zira tüketici artık kişiselleştirilmiş deneyim istiyor" ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, dünyanın en değerli arazisinin akıllı telefon ekranı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli. Peki, dünyanın en değerli arazisi olan cep telefonu ekranında nasıl yer alabiliriz? Şirketinin veya ürününün ya mobil uygulaması olacak ya da geliştirilen mobil bir uygulamanın içerisinde yer alacaksın. Mobil uygulamalar tüketicilere müthiş kolaylık sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden şirket veya ürününüze ulaşılıp ulaşılamadığı tüketici tercihlerinde çok daha önemli hale geliyor. O halde biz de ürün ve hizmetlerimizi yapay zeka ile dijital ortama taşımak zorundayız."

Devrin değiştiğini, eskinin yerini yenilerin aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Yapay zekayla önümüzdeki 50 yıl içinde bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe karışacak. Yeşil dönüşümle dünyadaki bütün ürün ve üretim standartları değişecek. Dolayısıyla başarının yolu hem çok çalışmaktan hem de yenilikçi olup eski köye yeni adet getirmekten geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KURULLARIMIZ BİRER PROJE FABRİKASI GİBİ ÇALIŞIYOR"

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesini, yenilikçi girişimlerin gelişmesini ve dünyaya açılmasını hedeflediklerini anlattı. Kurdukları "Akıllı KOBİ" platformuyla KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek olduklarından bahseden Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "TOBB ETÜ bünyesinde ülkemizin ilk 'Yapay Zeka Mühendisliği' bölümünü açtık ve ilk Quantum bilgisayarını yaptık. Ülkemizin ilk ve tek yerli elektrikli otomobili TOGG’u geliştirerek mobilite alanında ismimizi dünyaya duyurduk. TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları öncülüğünde etkinlikler düzenledik, girişimcilik ekosistemini güçlendiren her projeye destek verdik. Ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla projeler üretiyoruz. Kurullarımız birer proje fabrikası gibi çalışıyor."

