Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık üreticilerinin dikkat etmesi gerekenleri bir bir sıraladı. Budamanın da sulama ve zirai mücadele kadar önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Bahçelerde budama ihmal edildiği zaman verimde ciddi düşüşler yaşanıyor. Bir fındık ocağında çok sayıda dalın bulunması o ağaçtan çok sayıda fındık alınacağı anlamına gelmiyor" dedi.

FINDIK ÜRETİCİLERİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

"Fındıkta verim ve kalitenin artırılması için bakım ve budama işlemlerinin ve zirai mücadele çalışmalarının eksiksiz yapılması gerekiyor. Bahçelerde budama ihmal edildiği zaman verimde ciddi düşüşler yaşanıyor. Üretici ziyaretlerimizde bahçelerin çok sık olduğunu, fındık ocaklarında çok sayıda dal olduğunu gözlemliyoruz. Bir fındık ocağında çok sayıda dalın bulunması o ağaçtan çok sayıda fındık alınacağı anlamına gelmiyor. Ocaktaki dal sayısını olması gerekene indirmemiz gerekiyor. Bu dal sayısı da bahçenin dikim sıklığına ve çeşitlere göre değişkenlik gösteriyor."

Fındık üreticilerinin nelere dikkat etmesi gerekiyor? En az sulama kadar önemli

EN AZ SULAMA KADAR ÖNEMLİ

Budamanın da sulama ve zirai mücadele kadar önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Budama da fındıkta verimin artması için çok önemli. Bu konuda il ve ilçe müdürlüklerimizde eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Terme’de eğitim faaliyetleri kapsamında kurs açıldı. Bu kurslarda hem teorik hem de uygulamalı olarak bilgiler verildi. Bizzat uygulamalı olarak da sahada gösterildi. Üreticilerimizin artık ‘budama elemanı benim’ diyebilecek seviyelere gelmesi için bu eğitimlerde bilgi aktarımı yapıldı. Bundan sonraki süreçte de budama ve verim artıracak bütün uygulamalarda eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Samsun, 125 bin hektar alan fındık arazisi olan bir il. Verimi artırmak suretiyle üreticilerimizin çok daha fazla kazanmasını temin etmeye çalışacağız."

CÜNEYT AKÇATEPE

