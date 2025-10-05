İsrail-Hamas görüşmeleri ne zaman başlayacak? Kahire'deki toplantının tarihi belli oldu

İsrail, müzakere heyetinin Pazar günü Mısır’a gideceğini ve Hamas ile dolaylı görüşmelerin Pazartesi başlayacağını duyurdu.

Hükümet sözcüsü Shosh Badrosian, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Heyet bu akşam yola çıkacak, görüşmelerin yarın başlaması planlanıyor” dedi ve görüşmeleri “teknik” nitelikte tanımladı.

Hamas, Gazze’de yaklaşık iki yıldır süren savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Mısır’daki görüşmeler öncesinde, İsrail ile esir-tutuklu takasının bir an önce başlaması çağrısında bulundu.

Mısır, ABD ve diğer bazı ülkelerin dışişleri bakanları, yapılacak görüşmeleri “kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkes için gerçek bir fırsat” olarak nitelendirdi.

AFP’ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, örgütün savaşı bitirme ve esir takasına derhal başlama konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Görüşmelerin, Şarm El-Şeyh’te yapılması planlanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu da Gazze’deki esirlerin önümüzdeki günlerde serbest bırakılabileceğini ifade etti.

Netanyahu, heyetine “teknik ayrıntıların tamamlanması” talimatı verdiğini, Mısır’ın da Hamas heyetini ağırlayacağını duyurdu. Görüşmeler, 7 Ekim 2023 saldırısının ikinci yıl dönümü arifesinde başlayacak.

İSRAİL-HAMAS GÖRÜŞMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Ortadoğu müzakerecisi Steve Witkoff’u görüşmelere göndereceğini açıkladı.

Trump, Hamas’a süreci hızla tamamlamaları gerektiği uyarısında bulundu.

İSRAİL ÇEKİLECEK, ESİR TAKASI VE ATEŞKES BAŞLAYACAK

Trump’ın planı, Hamas’ın 47’si Gazze’de bulunan 251 esirden hayatta olanların serbest bırakılması karşılığında, İsrail’in 250’si ağırlaştırılmış müebbet alan 2 bine yakın Filistinli tutukluyu bırakmasını öngörüyor. Plana göre ayrıca İsrail, kademeli olarak Gazze’den çekilecek ve ateşkesin ardından bölgenin yönetimi, geçici bir otoriteye bağlı teknokratlardan oluşan bir yapıya devredilecek.

Öte yandan İsrail ordusu, Trump’ın bombardımanların durdurulması çağrısına rağmen Gazze’de hava saldırılarını sürdürdü. Gazze’de son 24 saatte en az 60 kişi hayatını kaybederken, pazar sabahı düzenlenen saldırılarda da beş kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun operasyonlarının 900 bin kişiyi güneye göçe zorladığını, bunun da Hamas üzerinde büyük baskı oluşturduğunu söyledi.

900 BİN KİŞİ GÜNEYE GÖÇ ETTİ, HAMAS ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler, savaş öncesinde bölge nüfusunun 1 milyon civarında olduğunu açıklamıştı.

Hamas, Gazze’nin geleceğinde söz sahibi olmak istese de Trump’ın yol haritası örgütün ve diğer grupların yönetimde rol almasını yasaklıyor. Plan, Hamas’ın silahsızlanmasını da içeriyor.

7 Ekim 2023 saldırılarında İsrail’de 1.219 kişi öldü. İsrail’in başlattığı operasyonlarda ise Gazze’de bugüne kadar en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti.