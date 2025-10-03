Diyarbakır'da suikast! Kurşuna dizilen adam öldü

Olay Bağlar ilçesine bağlı Kamışlı Bulvarı'nda Kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ufuk G. ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ufuk G'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.