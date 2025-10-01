Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 yaşındaki çocuk, avcı kurbanı oldu! Kafasından vurularak öldürüldü

17 yaşındaki çocuk, avcı kurbanı oldu! Kafasından vurularak öldürüldü

Güncelleme:
ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Carson Ryan, bir grup avcı tarafından 'sincap' sanılarak yanlışlıkla öldürüldü. 

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Iowa eyaletinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu ava çıkan bir grup avcı, Washington'lu Carson Ryan'ın yanlışlıkla vurdu.

''SİNCAP SANILDI''

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken genç çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yetkililer, Ryan'ın "av grubundaki bir kişi tarafından sincap sanıldığını ve kafasının arkasından vurulduğunu" kaydetti.

