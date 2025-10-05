Özel bankalardan emekliye promosyon darbesi! Verilen sözler yerine getirilmedi

Özel bankaların yüksek promosyon vaadiyle maaşını taşımaya ikna ettiği milyonlarca emekli, ödeme sürecinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bankalar ya vaat edilen tutarın yarısını ödedi ya da üç ay gibi ek süre ve fatura talimatı gibi şartlar koştu. Tüm koşulları sağlayan emekliler ise çeşitli bahanelerle aylarca oyalandı.

Yaşanan mağduriyetler şikâyet platformlarına yansırken, banka promosyonları son dönemin en çok şikâyet edilen konularından biri haline geldi.

PROMOSYONU ALTI AYDIR YATIRMADILAR

Yaşadıklarından dolayı isyan eden bir emekli, anlaşma sağladığı özel bankayla yaşadığı promosyon sorununu şu şekilde aktardı:

"20 bin TL emekli promosyonu dediler. Maaşımı taşıdım, otomatik ödemeye fatura talimatı verdim. Üç ay sonra promosyonunuz yatacak dediler. Üç ay bekledim yatmadı. Dördüncü ay sorduğumda türlü bahaneler uydurdular. Altı aydır bu bankadan maaş alıyorum ve hâlâ promosyonumu yatırmadıkları gibi, sorularıma da cevap vermiyorlar. 60 yaşında emekli kadınım, kandırıldım."

EFT HAVALE ÜCRETİ DE CABASI

Bir başka vatandaş da 24 bin TL'lik promosyon vaadiyle özel bankaya maaşını taşıdığını belirterek, "Fatura taşıma, otomatik ödeme gibi talepler oldu, hepsini yaptık. Kredi kartı çıkarttım. Söz konusu rakamı türlü gerekçelerle zaten hiç ettiler. Hesabıma 12 bin lira yattı, başka para da yatmadı. Eski bankamda EFT, havale ücreti yoktu. Burada bir de her işlemde EFT havale ücreti ödüyorum" şeklinde konuştu.

ESKİ MÜŞTERİ İSYANDA

Özel bankaların yeni müşteri için vaat ettiği yüksek tutarlar, eski müşteriler için geçerli olmuyor. Birçok emekli vaat edilen yüksek rakamları beklerken söz konusu tutarın yarısı dahi yatırılmadı. "Eski müşteri olduğumuz için cezalandırılıyoruz" diyerek isyan eden vatandaşlar, sadık müşteri olmanın cezasını çektiklerini vurguladı.

Vatandaşlar, şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır emekli müşterisiyim. Banka 15.000 TL nakit, 15.000 TL ek promosyon veriyor. Ancak yıllardır, bankanın dışında kalan promosyonu vermedi. İki otomatik fatura talimatım var. Banka, benim 15.000 TL promosyonumu vermemek için bahaneler uyduruyor, hakkımı yiyor."