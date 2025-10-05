Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bilecik'te sıcak saatler! 40 işçi barınıyordu, konteynerler teker teker yandı

Bilecik'te sıcak saatler! 40 işçi barınıyordu, konteynerler teker teker yandı

Bilecik'te 40 işçinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın paniğe neden olurken kısa sürede söndürüldü.

Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesinde su deposu inşaatında çalışan işlerin kaldığı konteynerlerde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İŞÇİLERİN EŞYALARI DA KÜL OLDU

Yangında işçilerin çalışma alanında olması sebebiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken işçilerin eşyaları konteynerlerle birlikte kül oldu. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

 

