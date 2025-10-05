Akkuyu’nun gelirinin beşte biri Türkiye’nin olacak: 2 trilyon kilovat elektrik üretilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile rüzgâr ve güneş enerjisine göre daha az kurulu güçle daha fazla enerji üretileceğini söyledi.
CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bayraktar “4 bin 800 megavatlık kapasite faktörü dikkate alındığında aynı miktar elektrik üretimi için rüzgârda yaklaşık 7 kat, güneşte ise 15 kat daha fazla kurulu güce ihtiyaç duyuluyor. Bu durum, yatırım maliyetlerini ciddi oranda artırmakta ve elektrik üretiminde verimliliği düşürmektedir. Akkuyu NGS’nin 60 yıllık işletme süresi boyunca yaklaşık 2 trilyon kWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu miktarda elektrik üretimini yalnızca güneş enerjisiyle karşılayabilmek için 4 kat daha fazla tutarda yatırım yapılması gerekiyor” dedi.
Nükleerin iklim şartlarından bağımsız 7/24 kesintisiz üretim kabiliyetine sahip olduğunu dile getiren Bayraktar “Akkuyu NGS’ye ilişkin Elektrik Satın Alma Anlaşması (ESA) uyarınca, ilk 15 yıl boyunca; 1. ve 2. ünitelerden üretilecek elektriğin yüzde 70’i, 3. ve 4. ünitelerden üretilecek elektriğin yüzde 30’u, kilowatt/saat başına ortalama 12,35 ABD senti birim fiyattan satın alınacak. 15 yılın sonunda santralde üretilecek elektriğin tamamı serbest piyasada satılacak; ayrıca proje şirketinin net kârının yüzde 20’si Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine aktarılacak” ifadelerini kullandı.
Bayraktar şöyle devam etti: Ülkemiz enerji vizyonu, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla; yerli, temiz, güvenilir ve ekonomik kaynaklara dayalı dengeli bir enerji portföyü oluşturulması temel politikamız. Bu doğrultuda, yalnızca yenilenebilir enerjiye değil, aynı zamanda nükleer enerjiye de stratejik düzeyde yatırım yapılmakta; tüm enerji kaynaklarının maliyet, fayda ve sistem içi katkısı bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyoruz.