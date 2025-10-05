Akkuyu’nun gelirinin beşte biri Türkiye’nin olacak: 2 trilyon kilovat elektrik üretilecek

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bayraktar “4 bin 800 megavatlık kapasite faktörü dikkate alındığında aynı miktar elektrik üretimi için rüzgârda yaklaşık 7 kat, güneşte ise 15 kat daha fazla kurulu güce ihtiyaç duyuluyor. Bu durum, yatırım maliyetlerini ciddi oranda artırmakta ve elektrik üretiminde verimliliği düşürmektedir. Akkuyu NGS’nin 60 yıllık işletme süresi boyunca yaklaşık 2 trilyon kWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu miktarda elektrik üretimini yalnızca güneş enerjisiyle karşılayabilmek için 4 kat daha fazla tutarda yatırım yapılması gerekiyor” dedi.

Nükleerin iklim şartlarından bağımsız 7/24 kesintisiz üretim kabiliyetine sahip olduğunu dile getiren Bayraktar “Akkuyu NGS’ye ilişkin Elektrik Satın Alma Anlaşması (ESA) uyarınca, ilk 15 yıl boyunca; 1. ve 2. ünitelerden üretilecek elektriğin yüzde 70’i, 3. ve 4. ünitelerden üretilecek elektriğin yüzde 30’u, kilowatt/saat başına ortalama 12,35 ABD senti birim fiyattan satın alınacak. 15 yılın sonunda santralde üretilecek elektriğin tamamı serbest piyasada satılacak; ayrıca proje şirketinin net kârının yüzde 20’si Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine aktarılacak” ifadelerini kullandı.

Bayraktar şöyle devam etti: Ülkemiz enerji vizyonu, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla; yerli, temiz, güvenilir ve ekonomik kaynaklara dayalı dengeli bir enerji portföyü oluşturulması temel politikamız. Bu doğrultuda, yalnızca yenilenebilir enerjiye değil, aynı zamanda nükleer enerjiye de stratejik düzeyde yatırım yapılmakta; tüm enerji kaynaklarının maliyet, fayda ve sistem içi katkısı bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyoruz.