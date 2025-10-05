81 ile 100 “Millî Teknoloji Atölyesi”

Türkiye’nin ilk Millî Teknoloji Atölyesi Bursa’da açıldı. Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen Millî Teknoloji Atölyesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır “Türkiye’nin dört bir yanına kuracağımız Millî Teknoloji Atölyeleri ile gençlerimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine imkân sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl, üniversitelerimiz ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimiz bünyesinde atölyelerin kurulmasına yönelik proje destek çağrımızı ilan ettik. Çağrımız kapsamında ilk aşamada 50 atölyenin sözleşme ve kurulum sürecini başlattık” dedi. Kacır, hedeflerinin TÜBİTAK destekleriyle 81 ilde 100 atölye kurmak olduğunu söyledi.