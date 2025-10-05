Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suçlu çocuklara indirim kalkıyor cezalar artıyor 

Suçlu çocuklara indirim kalkıyor cezalar artıyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Suçlu çocuklara indirim kalkıyor cezalar artıyor 
AK Parti’nin hazırladığı 11’inci Yargı Paketi ile 15-18 yaş aralığındaki çocuklara verilen cezaların üst sınırı artırılıyor. Kasten öldürme gibi ağır suçlarda ise cezalarda indirim yapılmayacak.

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11’inci Yargı Paketi ile 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişilere verilecek cezaların artırılması öngörülüyor.

Çalışmaları devam eden teklife göre, 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek.

Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş çocuklara verilecek cezada, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak. 

İstanbul’da 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’yi öldüren aynı yaştaki çocukların rahat tavırları öfkeye sebep olmuştu. 

