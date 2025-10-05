ABD'den peş peşe Gazze açıklamaları! Trump: Netanyahu bombardımanı bitirmeye hazır

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini belirtti. Rubio, Trump’ın Gazze planını açıklamasının ardından atılan adımlara rağmen çatışmaların sürdüğünü vurguladı.

Rubio, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sonlandırılmasını ve Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören barış planına ilişkin, "Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapılıyor. Hamas’ın ciddi olup olmadığını konuşmaların gidişatına göre anlayacağız" dedi.

"NETANYAHU HAZIR"

Rubio'nun ardından ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi.

ABD Başkanı, "Netanyahu bombardımanı bitirmeye hazır. Hamas iktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur. Ciddi mi değil mi anlayacağız" dedi .

Ayrıntılar geliyor...