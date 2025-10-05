ABD'den Gazze barış planı açıklaması! "Hamas-İsrail anlaşması için teknik sorunlar çözülecek"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Gazze planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Rubio, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sonlandırılmasını ve Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören barış planına ilişkin, "Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapılıyor. Hamas’ın ciddi olup olmadığını konuşmaların gidişatına göre anlayacağız" dedi.

GAZZE BARIŞI KAHİRE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını kabul etmesinin ardından jet hızıyla barış masası kuruluyor. İsrail, ateşkes ve rehine değişimi için Hamas’la dolaylı görüşmeleri gerçekleştirecek heyeti Mısır’a gönderdi. Trump’ın da Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witko ile Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’i görevlendirdiği iddia edildi.

"HAMAS HIZLI HAREKET ETMEZSE TÜM İHTİMALLER ORTADAN KALKAR"

Trump, dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hamas hızlı hareket etmezse, tüm ihtimaller ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Birçok kişinin gecikme olacağını düşündüğü durumları veya Gazze’nin yeniden tehdit oluşturduğu herhangi bir sonucu asla kabul etmeyeceğim” dedi.

Trump, paylaşımını, “Hadi bunu hızlıca halledelim. Herkes adil bir şekilde muamele görecek!” sözleriyle tamamladı ve tarafları kırılgan anlaşma çerçevesinde motive etmeyi amaçladı.