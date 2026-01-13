Adıyaman’da yalnız yaşayan bir vatandaşın ısınmak için yaktığı soba, metruk bir evin kısa sürede alev topuna dönüşmesine neden oldu.

Olay, merkeze bağlı Ulucami Mahallesi’nde, 1 Aralık İlkokulu arkasındaki kullanılmayan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muzaffer D. isimli kişi, soğuk hava nedeniyle evdeki odun sobasını yakarak ısınmaya çalıştı. Ancak sobadan çıkan kıvılcımlar kısa sürede evin içine sıçrayarak yangını başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alevleri kendi çabasıyla söndüremeyen Muzaffer D., hızla evden dışarı çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Olay sonrası Muzaffer D., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası