ZİYNETİ KOCABIYIK - Barbie, otizmlilerin dünyayı algılama, tecrübe etme ve iletişim kurma şekillerini daha gerçekçi şekilde yansıtmak maksadıyla tasarladığı otizmli Barbie bebeği üretti. Tanıtımı yapılan projenin Türkiye elçisi ise İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçen ilk otizmli kadın sporcu Selin Zülal Önal oldu.

Barbie daha önce de Tip 1 diyabetli, görme engelli ve Down sendromlu karakterler üretmişti. Otizmlilerin rehberliğiyle geliştirilen bebek, daha fazla çocuğun Barbie dünyasında kendini temsil edilmiş hissetmesini amaçlıyor.

Otizmlilerden oluşan ve kâr amacı gütmeyen bir engelli hakları kuruluşu olan Otizmli Öz Savunma Ağı (ASAN) iş birliğiyle geliştirilen bu bebek; farklı cilt tonları, saç dokuları, vücut tipleri ile çeşitli sağlık durumlarını ve engellilik deneyimlerini kapsayan Barbie Fashionistas koleksiyonunun yeni üyesi olarak yerini aldı.

