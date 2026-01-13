Sanal bağımlılığa masal dokunuşu: Aile ve çocuk arasında gönül köprüsü kurulacak
“Ekran bağımlılığına karşı ‘masal terapisi’ dönemi başlıyor. İstanbul Aile Vakfı, çocukların anlama eşiğini yükseltmek ve aile içi iletişimi güçlendirmek maksadıyla 300’den fazla masalı dijital dünyaya sunuyor.
İstanbul Aile Vakfı öncülüğünde hayata geçen "Masal Anlatım Projesi", çocukları dijital bağımlılıktan uzaklaştırarak düşünmeye, sorgulamaya ve ebeveynleriyle bağ kurmaya teşvik eden, meddah Yusuf Duru tarafından seslendirilen masalları ve eğitimleri içeren bir inisiyatiftir.
- İstanbul Aile Vakfı, çocukları dijital bağımlılıktan uzaklaştırmayı hedefleyen "Masal Anlatım Projesi"ni başlattı.
- Proje kapsamında, meddah Yusuf Duru tarafından seslendirilen 300'den fazla masal, vakfın YouTube kanalında yayınlanacak.
- Masallar, Dede Korkut'tan Binbir Gece Masalları'na kadar geniş bir kültürel külliyatı kapsıyor.
- Proje, "Masal Anlatma Kılavuzu" ve kitap çalışmasıyla desteklenerek kalıcı hale getirildi.
- Masal, dijital bağımlılığa karşı bir alternatif ve ebeveyn-çocuk diyaloğunu güçlendiren bir "tedavi metodu" olarak sunuluyor.
- Farklı şehirlerde "Masal Anlatıcılığı Eğitimi" verilerek aile içi iletişimin artırılması hedefleniyor.
Televizyon, tablet ile telefonların kuşatması altındaki çocukları yeniden düşünmeye, sorgulamaya ve ebeveynleriyle bağ kurmaya davet eden “Masal Anlatım Projesi” hayata geçti. İstanbul Aile Vakfı öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında, Dede Korkut’tan Keloğlan’a, La Fontaine’den Binbir Gece Masalları’na kadar geniş bir külliyat, dijital dünyaya alternatif olarak sunuluyor.
Projenin anlatıcılığını üstlenen meddah ve yazar Yusuf Duru, sıcak bir ev ortamını yansıtan stüdyoda 300’den fazla masalı “torunlarına anlatan bir dede” samimiyetiyle seslendirdi. Her biri 7-8 dakika süren bu masallar, vakfın YouTube kanalı üzerinden günaşırı izleyiciyle buluşacak.
Proje sadece videolarla sınırlı kalmayıp, özel bir “Masal Anlatma Kılavuzu” ve kitap çalışmasıyla da kalıcı hâle getirildi.
‘MASAL BİR TEDAVİ METODUDUR’
Teknolojinin, bilgiye ulaşımı kolaylaştırsa da çocuklarda “anlama eşiğini” düşürdüğünü vurgulayan Yusuf Duru, projenin felsefesini şu sözlerle özetledi:
Toplum çok ağır bir şekilde dijital bağımlılığa sürükleniyor. Masal, bu bağımlılığa karşı bir alternatif olmanın ötesinde, aslında bir tedavi metodudur. En çok dikkat ettiğimiz nokta, ebeveynin çocukla masal aracılığıyla yeniden diyalog kurmasını sağlamak.
İstanbul Aile Vakfı, projeyi bir adım öteye taşıyarak farklı şehirlerde “Masal Anlatıcılığı Eğitimi” vermeyi planlıyor. Bu eğitimlerle anne, baba ve eğitimcilerin anlatma geleneğini ve canlandırma tekniklerini öğrenerek aile içi iletişimi sanata dönüştürmeleri hedefleniyor.