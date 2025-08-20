Hissesi 1 haftada %29 yükselmişti! SASA Polyester bilanço açıkladı! 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’un önemli şirketleri arasında olan ve BİST 30 endeksinde yer alan SASA Polyester (SASA), 2025 yılının ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Böylece şirketin ilk yarı performansı da ortaya çıktı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre;

-SASA bu yılın ilk yarısında -8,836 milyar TL net zarar açıkladı.

-Geçen yılın aynı döneminde şirket 18,529 milyar TL kâr elde etmişti.

-Şirketin toplam satışları %-26 gerileyerek 22,392 milyar TL oldu.

-Brüt kârlılık %-69 düşüşle 1,96 milyar TL’ye geriledi.

ÇEYREKLİK PERFORMANS

Çeyreklik dönemler itibarıyla bakıldığında ise SASA Polyester 2025 Nisan-Haziran döneminde 10,25 milyar TL zarar açıkladı. İlk çeyrekte 1,42 milyar olarak gelen kâr ile mahsup edildiğinde SASA’nın ilk yarı zararı -8,836 milyar TL oldu. Bu arada ilk çeyrekte 124,56 milyar TL olan toplam borç, ikinci çeyrekte 150,94 milyar TL’ye yükseldi. Öz kaynaklar çeyreklik bazda sınırlı yükselişle 130,76 milyar TL olurken, geçen yılın son çeyreğine göre 10,26 milyar TL geriledi.

SASA HİSSE FİYAT

-SASA Polyester (SASA) hissesi 19 Ağustos işlemlerinde 4,27 TL’den kapanış yaptı.

-SASA’da son 1 haftalık getiri %29,00 olarak gerçekleşti.

-Son açıklanan finansal tablolara göre PD/DD oranı 1,43 olarak gerçekleşti.

-SASA son 52 haftalık dönemde en yüksek 5,20 TL ve en düşük 2,76 TL’yi test etti.

-Son kapanış fiyatına göre şirketin piyasa değeri 187,09 milyar TL olarak gerçekleşti.