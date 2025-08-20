Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hissesi 1 haftada %29 yükselmişti! SASA Polyester bilanço açıkladı! 

Hissesi 1 haftada %29 yükselmişti! SASA Polyester bilanço açıkladı! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hissesi 1 haftada %29 yükselmişti! SASA Polyester bilanço açıkladı! 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SASA Polyester bu yılın ikinci yarısında -8,836 milyar TL zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 18,529 milyar TL net kâr elde etmişti. SASA hissesi, 19 Ağustos işlemlerinde 4,27 TL’den kapanış yaptı. Şirket hisselerinde son 1 haftalık getiri ise %29,00 olmuştu. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’un önemli şirketleri arasında olan ve BİST 30 endeksinde yer alan SASA Polyester (SASA), 2025 yılının ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Böylece şirketin ilk yarı performansı da ortaya çıktı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre;

-SASA bu yılın ilk yarısında -8,836 milyar TL net zarar açıkladı. 
-Geçen yılın aynı döneminde şirket 18,529 milyar TL kâr elde etmişti. 
-Şirketin toplam satışları %-26 gerileyerek 22,392 milyar TL oldu.
-Brüt kârlılık %-69 düşüşle 1,96 milyar TL’ye geriledi.

ÇEYREKLİK PERFORMANS

Çeyreklik dönemler itibarıyla bakıldığında ise SASA Polyester 2025 Nisan-Haziran döneminde 10,25 milyar TL zarar açıkladı. İlk çeyrekte 1,42 milyar olarak gelen kâr ile mahsup edildiğinde SASA’nın ilk yarı zararı -8,836 milyar TL oldu. Bu arada ilk çeyrekte 124,56 milyar TL olan toplam borç, ikinci çeyrekte 150,94 milyar TL’ye yükseldi. Öz kaynaklar çeyreklik bazda sınırlı yükselişle 130,76 milyar TL olurken, geçen yılın son çeyreğine göre 10,26 milyar TL geriledi.

SASA HİSSE FİYAT

-SASA Polyester (SASA) hissesi 19 Ağustos işlemlerinde 4,27 TL’den kapanış yaptı.
-SASA’da son 1 haftalık getiri %29,00 olarak gerçekleşti. 
-Son açıklanan finansal tablolara göre PD/DD oranı 1,43 olarak gerçekleşti. 
-SASA son 52 haftalık dönemde en yüksek 5,20 TL ve en düşük 2,76 TL’yi test etti.
-Son kapanış fiyatına göre şirketin piyasa değeri 187,09 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşte zarardan kâra geçen borsa şirketleri! BİST 100’de yeni rekor hesapları…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşte zarardan kâra geçen borsa şirketleri! BİST 100’de yeni rekor hesapları… - Ekonomiİşte zarardan kâra geçen borsa şirketleri!1 haftada zirveden %10 geriledi! Bitcoin neden düşüyor?  - Ekonomi1 haftada zirveden %10 geriledi! Bitcoin neden düşüyor? Altın fiyatları 3 haftanın dibini gördü! Jeopolitik iyimserlik ve FED belirsizliği… - EkonomiAltın fiyatları 3 haftanın dibini gördü! Kıbrıs’a uçmak artık daha ucuz! Tek yön 6 bin lira tarifesi KKTC'ye turist çekecek - EkonomiTek yön 6 bin lira tarifesi KKTC'ye turist çekecek!Zorunlu hale geldi, modele göre kademeli geçiş olacak! Araçlarda kamera ve takip sistemi dönemi - EkonomiZorunlu hale geldi, modele göre kademeli geçiş olacak! Araçlarda kamera ve takip sistemi dönemiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Refah artışının ön şartı fiyat istikrarı - EkonomiMehmet Şimşek'ten kritik mesaj!
Sonraki Haber Yükleniyor...