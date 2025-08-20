İşte zarardan kâra geçen borsa şirketleri! BİST 100’de yeni rekor hesapları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,30 yükselerek 10.962 puandan kapanış yaptı. BİST 100 kapsamındaki şirketler dikkate alındığında IEYHO, KTLEV ve GRTHO %10,00-%9,09 arası primle en çok yükselen hisseler oldu. GESAN, HEKTS ve EUPWR ise %-5,19-%-4,11 arası düşüşle en çok değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.

ZARARDAN KÂRA GEÇENLER

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yarı yıl bilançoları da geride kalırken; 56 borsa şirketi, bu yıl ilk çeyrekte zarar açıkladıktan sonra ikinci çeyrekte kâra geçti. ‘Yıldız Pazar’da işlem gören hisselere bakıldığında 18 şirketin çeyreklik dönemde zarardan kâra geçtiği görüldü.

Bu şirketler ve kârlılıklarda yaşanan artış oranları ise şöyle gerçekleşti:

1-Lila Kâğıt (LILAK): %101,099

2-Turcas Petrol (TRCAS): %1,746

3-Türk Hava Yolları (THYAO): %1,475

4-TOFAŞ Oto Fabrikaları (TOASO): %1,240

5-İnveo Yatırım Holding (INVEO): %776

6-Koç Holding (KCHOL): %540

7-Reysaş Lojistik (RYSAS): %525

8-Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK): %446

9-Akfen İnşaat (AKFIS): %438

10-Borusan Boru (BRSAN): %310

11-Verusa Holding (VERUS): %298

12-Europap Tezol Kâğıt Sanayi (TEZOL): %279

13-Alfa Solar Enerji (ALFAS): %268

14-Nuh Çimento (NUHCM): %213

15-Pegasus Hava Yoları (PGSUS): %194

16-Suwen Tekstil (SUWEN): %155

17-İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO): %142

18-Akçansa Çimento (AKCNS): %139

BORSADA BEKLENTİLER

Bu arada BİST 100 endeksinde 11.252 zirvesinin altında konumlanma çabası sürerken; Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede 10.902 seviyesi destek ve 11.090 ise ilk direnç olarak gösterildi. Trive Yatırım’ın paylaştığı analizde de endeksin 10.900 seviyesinin üzerinde kalma çabasının pozitif olduğu belirtilerek; yeni bir rekorun önünün açılabileceği ve bu anlamda 11.100-11.454 bandının izlenmesi gerektiği aktarıldı. 10.900 altında kapanışların görülmesi halinde ise 10.680 seviyesine kadar gerilemenin, “yükseliş trendi korunacağı için normal karşılanması” gerektiği ifade edildi.