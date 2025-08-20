İşte zarardan kâra geçen borsa şirketleri! BİST 100’de yeni rekor hesapları…
Borsada ikinci çeyrek bilançoları büyük ölçüde tamamlandı. İlk 2 çeyreklik dönem dikkate alındığında 56 şirket zarardan kâra geçti. Lila Kâğıt, Turcas Petrol, Türk Hava Yolları, TOFAŞ ve İnveo Yatırım Holding “Yıldız Pazar” kapsamında kârlılığını en çok artıran şirketler oldu. Trive Yatırım’ın paylaştığı analizde ise, endeksin 10.900 üzerinde kalması halinde yeni bir rekorun gelebileceği, bu anlamda 11.100-11.454 bandının izlenmesi gerektiği aktarıldı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,30 yükselerek 10.962 puandan kapanış yaptı. BİST 100 kapsamındaki şirketler dikkate alındığında IEYHO, KTLEV ve GRTHO %10,00-%9,09 arası primle en çok yükselen hisseler oldu. GESAN, HEKTS ve EUPWR ise %-5,19-%-4,11 arası düşüşle en çok değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.
ZARARDAN KÂRA GEÇENLER
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yarı yıl bilançoları da geride kalırken; 56 borsa şirketi, bu yıl ilk çeyrekte zarar açıkladıktan sonra ikinci çeyrekte kâra geçti. ‘Yıldız Pazar’da işlem gören hisselere bakıldığında 18 şirketin çeyreklik dönemde zarardan kâra geçtiği görüldü.
Bu şirketler ve kârlılıklarda yaşanan artış oranları ise şöyle gerçekleşti:
1-Lila Kâğıt (LILAK): %101,099
2-Turcas Petrol (TRCAS): %1,746
3-Türk Hava Yolları (THYAO): %1,475
4-TOFAŞ Oto Fabrikaları (TOASO): %1,240
5-İnveo Yatırım Holding (INVEO): %776
6-Koç Holding (KCHOL): %540
7-Reysaş Lojistik (RYSAS): %525
8-Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK): %446
9-Akfen İnşaat (AKFIS): %438
10-Borusan Boru (BRSAN): %310
11-Verusa Holding (VERUS): %298
12-Europap Tezol Kâğıt Sanayi (TEZOL): %279
13-Alfa Solar Enerji (ALFAS): %268
14-Nuh Çimento (NUHCM): %213
15-Pegasus Hava Yoları (PGSUS): %194
16-Suwen Tekstil (SUWEN): %155
17-İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO): %142
18-Akçansa Çimento (AKCNS): %139
BORSADA BEKLENTİLER
Bu arada BİST 100 endeksinde 11.252 zirvesinin altında konumlanma çabası sürerken; Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede 10.902 seviyesi destek ve 11.090 ise ilk direnç olarak gösterildi. Trive Yatırım’ın paylaştığı analizde de endeksin 10.900 seviyesinin üzerinde kalma çabasının pozitif olduğu belirtilerek; yeni bir rekorun önünün açılabileceği ve bu anlamda 11.100-11.454 bandının izlenmesi gerektiği aktarıldı. 10.900 altında kapanışların görülmesi halinde ise 10.680 seviyesine kadar gerilemenin, “yükseliş trendi korunacağı için normal karşılanması” gerektiği ifade edildi.