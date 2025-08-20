Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1 haftada zirveden %10 geriledi! Bitcoin neden düşüyor? 

1 haftada zirveden %10 geriledi! Bitcoin neden düşüyor? 



1 haftada zirveden %10 geriledi! Bitcoin neden düşüyor? 


Bitcoin’de son dakika! Kripto para birimi Bitcoin dünkü işlemlerde 112 bin 870 dolardan kapanış yaptı ve geçen hafta test edilen 124 bin 517 zirvesinden düşüş yaklaşık %10’a ulaştı. 20 Ağustos işlemleri ilk saatlerde tepki alımlarıyla 113 bin 650 dolara yakın devam ediyor. FED’den daha fazla faiz indirimi beklentisinin zayıflaması ve ABD Hazine Bakanının “BTC almayacaklarına” dair açıklamaları, hızlı yükselen Bitcoin’de kâr satışlarını tetikledi. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de sert hareketler yaşanıyor. Geçen hafta 124 bin 517 dolarla rekor seviyeyi gören BTC fiyatı, ardından yönünü aşağı çevirdi ve yeniden 120 bin doların altına geriledi. Dünkü işlemlerde de BTC, %-2,92 düşüşle 112 bin 870 dolardan kapanış yaptı.

ZİRVEDEN %10’LUK DÜŞÜŞ

20 Ağustos 2025 BTC fiyatı, tepki alımlarıyla 113 bin 650 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, bir haftalık süreçte zirveden düşüş %10’a yaklaştı. 50 günlük ortalamaya işaret eden 116 bin dolar direnç olarak gösterilirken, 100 günlük ortalamanın bulunduğu 111 bin dolar kritik destek olarak öne çıkıyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu arada kurumsal alımlardan destek bulan BTC’de son 3 işlem gününde ise para çıkışı dikkat çekiyor. ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla cuma, pazartesi ve salı işlemlerinde toplam 659,1 milyon dolarlık satış yapıldı. Bitcoin’de 5 Ağustos sonrasında ilk defa 3 günlük seri para çıkışı yaşanmış oldu.

1 haftada zirveden %10 geriledi! Bitcoin neden düşüyor?  - 1. Resim

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD’de son açıklanan ÜFE verisinin tahminleri aşarak %3,3 gelmesinin ardından, FED’den daha fazla faiz indirimi beklentisi zayıfladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Bessent’in, ülke hazinesinde bulunan BTC’leri muhafaza edeceklerini ancak yeni alım yapmayacaklarını açıklaması da kâr satışlarını tetikledi.

DİKKATLER POWELL’DA

Bitcoin’de sadece dünkü işlemlerde 523,3 milyon dolarlık “uzun” pozisyon tasfiye edilirken, yatırımcılar FED’e odaklandı. Piyasalar, ABD Merkez Bankasının bu yıl kalan 3 toplantısında neler olabileceğine dair ipuçlarını almak için Jackson Hole Sempozyumunda FED Başkanı tarafından verilecek mesajları bekliyor.

HİSSELER DE GERİLİYOR

BTC’nin, ABD borsalarındaki teknoloji hisseleriyle korelasyonu da biliniyor. Son 5 işlem gününde NVIDIA hissesinde yaşanan %-3,85’lik gerileme de kripto piyasalarda baskı oluşturdu. Bu arada kripto borsası Coinbase hissesi dün %-5,82 ve Robinhood Markets de %-6,54 gibi sert satışlara maruz kaldı. 



Altın fiyatları 3 haftanın dibini gördü! Jeopolitik iyimserlik ve FED belirsizliği…
