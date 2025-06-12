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Erdemoğlu Holding'in sahibi İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding SASA’daki paylarının bir kısmını devretti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdemoğlu Holding&#039;in sahibi İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding SASA’daki paylarının bir kısmını devretti
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sanayi devi Erdemoğlu Holding, Sasa Polyester'deki önemli bir hisse devrine imza attı. Holding, elinde bulundurduğu 125 milyonun üzerindeki SASA hissesini, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yabancı yatırım kuruluşuna devrettiğini duyurdu.

ERDEMOĞLU HOLDİNG'İN SAHİBİ İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

1962 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğan İbrahim Erdemoğlu ilkokuldan liseye kadar olan eğitimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gitti.

Fizik Bölümü mezunu olan Erdemoğlu’nun iş hayatına atılışı ise üniversite yıllarında oldu. Halıcılık sektörüne tek bir dokuma tezgahıyla giriş yapan Erdemoğlu mezuniyet sonrasında bu alandaki çalışmalarını hızla geliştirdi.

Erdemoğlu Holding'in sahibi İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding SASA’daki paylarının bir kısmını devretti - 1. Resim

1983 yılında temelleri atılan girişim, yıllar içinde dev bir sanayi gücüne dönüştü. 1998 yılında kurduğu Merinos Halı parça halı sektöründe kısa sürede küresel bir oyuncu haline geldi. Bu başarıyı 2005 yılında duvardan duvara halı üretimi yapan Dinarsu’yu satın alarak ilerletti.

Türkiye’nin en önemli polyester üreticilerinden biri olan SASA’nın satın alınmasıyla İbrahim Erdemoğlu sanayideki gücünü kimya sektörüne taşıdı.

İbrahim Erdemoğlu sadece sanayici kimliğiyle değil, topluma sağladığı katkılarla da öne çıkıyor. Merhum babası Mehmet Erdemoğlu’nun “kazanılanı paylaşmak” ilkesini rehber edinen iş insanı, bugüne kadar çok sayıda okul, sağlık tesisi, ibadethane ve sosyal hizmet alanını hayata geçirdi.

Erdemoğlu Holding'in sahibi İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding SASA’daki paylarının bir kısmını devretti - 2. Resim

ERDEMOĞLU HOLDİNG SASA'YI DEVRETTİ

Erdemoğlu Holding Türkiye'nin kimya devi SASA Polyester’deki önemli bir payını elden çıkardı. Yapılan resmi açıklamaya göre holding, elinde bulundurduğu 125.621.328 adet SASA hissesini yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası bir yatırım kuruluşuna devretti.

Devir işlemi,taraflar arasında yapılan borç temelli bir finansal düzenlemenin sonucu olarak gerçekleştirildi. Hisse devriyle birlikte Erdemoğlu Holding’in SASA’daki pay oranı yüzde 56,30 seviyesine gerilemiş oldu.

Yaşanan gelişme Borsa İstanbul'daki SASA hisselerine de yansıdı. Hisseler güne yüzde 1,49 düşüşle başladı ve saat 10.50 itibarıyla kayıp oranı yüzde 2,09’a yükselerek 3,28 TL seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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