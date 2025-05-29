Kıvanç Zaimler kimdir? Sabancı Holding yeni CEO’su Kıvanç Zaimler kaç yaşında, nereli?

Sabancı Holding yeni CEO'su Kıvanç Zaimler oldu. Sabancı Topluluğu’nda yer edinmeden önce farklı sektörlerde yöneticilik yapan Zaimler, iş hayatına 1992 yılında başladı. 2008 yılından şimdiye kadar Sabancı Holding’de farklı görevlerde bulundu ve elde ettiği deneyimlerle kariyeri şekillenmiştir.

Sabancı Holding, CEO'luk görevine Kıvanç Zaimler'i 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren atadı. Yapılan bu atama kararının ardından Sabancı Holding yeni CEO’su Kıvanç Zaimler hayatı merak konusu oldu. İşte Kıvanç Zaimler hakkında merak edilen tüm detaylar..

KIVANÇ ZAİMLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1969 doğumlu olan Kıvanç Zaimler İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim aldı.

Kıvanç Zaimler, 2018-2025 yılları arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yaptı. Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim’in dışında, Sabancı’nın ABD merkezli yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarını yürüten Sabancı İklim Teknolojileri şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Son dönemde ise Zaimler, Sabancı Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki iştiraki Temsa’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Kıvan Zaimler kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda enerji ve teknoloji odaklı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine öncülük etmiştir.

SABANCI HOLDİNG YENİ CEO'SU KIVANÇ ZAİMLER KARİYERİ

Kıvanç Zaimler, 2008 yılında Enerjisa’ya katılarak ticaret, dağıtım ve perakende alanlarında üst düzey görevler üstlenmiştir, 2016–2018 arasında CEO olarak şirketin halka arz sürecine öncülük etmiştir.

Zaimler, SabancıDx’in dönüşüm sürecine Yönetim Kurulu Başkanı olarak katkı sağlayarak; Aksigorta ve Agesa’da da yönetim kurulu düzeyinde aktif roller üstlenmiştir.

Sabancı Topluluğu’na katılmadan önce farklı sektörlerde yönetici olan Zaimler, iş hayatına ilk adımını 1992 yılında attı. İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Zaimler, eğitimine Berlin Teknik Üniversitesi’nde devam ettirmiştir.

Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası platformlarda da etkin görevlerde bulunan Zaimler; Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC (İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Başkanlığı ve TÜSİAD Enerji Yuvarlak Masa Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Halen COP İklim Zirveleri ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi küresel platformlarda Türkiye’yi ve Sabancı Topluluğu’nu temsilen aktif rol aldı.