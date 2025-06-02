GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul kimdir? Uğur Yurdakul neden öldü?

GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul hayatını kaybetti. Yurdakul’un vefat haberiyle beraber, kızı Berrak Yurdakul sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İş dünyasının önemli simalarından biri olan Yurdakul, GAMA Holding bünyesindeki çalışmalarıyla tanınan bir isimdir.

GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul'un hayatını kaybettiği haberi duyuruldu. Yurdakul'un vefat haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerini büyük hüzne boğdu.

GAMA HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ UĞUR YURDAKUL KİMDİR?

2022 Aralık ayı itibarıyla GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Uğur Yurdakul, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1967 yılında mezun oldu.

Uğur Yurdakul kariyerine 1967 yılında TPAO Batman Rafinerisi Buhar Santralında start-up mühendisi olarak başladı. GAMA'nın Türkiye genelinde tamamladığı çeşitli projelerde görev yaptı.

1982 ve 1998 yılları arasında GAMA Endüstri Genel Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas Azalık görevlerini üstlendi.

2002 yılında GAMA Güç Sistemlerinin kuruluşunda yer aldı. 2004 ve 2017 yılları arasında GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası olarak görev yaptı.

NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Uğur Yurdakul'un ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, Mart 2025'te kızı Ayşe Deniz Yurdakul'u kanser nedeniyle kaybetmesinin üzerine derin bir yas süreci yaşadığı bilgisi verildi.