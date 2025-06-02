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Günün en acı haberi! Torununu uğurlamak isterken feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Günün en acı haberi! Torununu uğurlamak isterken feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Görele ilçesinde sabah saatlerinde torununu uğurlamak için balkona çıkan bir kadın, dengesi kaybederek beşinci kattan düştü. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dehşete düşüren olay, Giresun’un Görele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kumyalı mahallesinde 60 yaşındaki Nursel Çakır, okula gitmek üzere evden çıkan torununu uğurlamak için balkona çıktı.

Günün en acı haberi! Torununu uğurlamak isterken feci şekilde can verdi - 1. Resim

DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE ÇAKILDI

Ancak bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştüğü ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Nursel Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Günün en acı haberi! Torununu uğurlamak isterken feci şekilde can verdi - 2. Resim

Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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