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Antalya'da korkunç iş kazası! İskeleden düşen usta faciayı yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binada yük asansörü kurulumu yapan usta iskeleden düşerek ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ustanın elektrik akımına kapılması sonucu düştüğü öne sürüldü.

Korkunç olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşandı. 4 katlı binanın dış cephesinde yük asansörü kurulumu yapan Mehmet A. G. Elektrik akımına kapılarak 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek ağır yaralandı.

Antalya'da korkunç iş kazası! İskeleden düşen usta faciayı yaşadı - 1. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güner'i ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Boynunda kırık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Mehmet A. G. buradaki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Antalya'da korkunç iş kazası! İskeleden düşen usta faciayı yaşadı - 2. Resim

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, görüntülerde ustanın çalışma sırasında elektrik çarpması sonucunda düşmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. 

Antalya'da korkunç iş kazası! İskeleden düşen usta faciayı yaşadı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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