Apartman önünde 'palalı' kovalamaca! Polisten kaçarken faciayı yaşadı

İngiltere'nin Manchester kentinde polisten kaçmaya çalışan 19 yaşındaki genç balkondan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayat mücadelesi sürerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay İngiltere’nin Manchester kentinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis, 31 Mayıs Cumartesi günü Ashton bölgesindeki bir apartmana, ellerinde palalar olan bir grup erkek şahsın çevredekilere tehditler savurduğu’’ iddiasının üzerine sevk edildi.

POLİSTEN KAÇARKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Manchester Evening News’in haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binadan kaçmaya çalışan üç erkeği tespit etti. Şüpheliler ile polis arasında başlayan kovalamacada, şahıslardan biri, kaçmak için balkona yöneldiği esnada dengesini kaybederek düştü.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

Başmüfettiş Gareth Jenkins'in yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki gencin durumunun kritik olduğu belirtilirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.