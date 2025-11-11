Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Metin Keçeci'nin son hali sosyal medyada olay oldu: Çöpten karton toplarken görüntülendi

Metin Keçeci’nin son hali sosyal medyada olay oldu: Çöpten karton toplarken görüntülendi

Metin Keçeci'nin son hali sosyal medyada olay oldu: Çöpten karton toplarken görüntülendi
Çektiği maddi zorluklar ve 'intihar edeceğim' haberleriyle gündeme gelen oyuncu Metin Keçeci, çöpten karton toplayıp otobüse binerken görüntülendi.

Rol aldığı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Metin Keçeci, son dönemde maddi açıdan yaşadığı zorluklarla gündeme gelmişti. 

Geçtiğimiz aylarda röportaj veren Metin Keçeci icralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını da anlatmıştı. İntihara teşebbüs ettiğini de söyleyen Keçeci, “İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” açıklamasını yapmıştı.

Metin Keçeci’nin son hali sosyal medyada olay oldu: Çöpten karton toplarken görüntülendi - 1. Resim

TRT DİZİSİNE DAHİL OLMUŞTU

Bu açıklamalardan kısa süre sonra ise oyuncu TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.

Şimdi ise Metin Keçeci bir görüntü ile gündeme geldi. Çöpün çevresinde yer alan kartonlara toplarken görüntülenen Keçeci otobüse binerek oradan ayrıldı.

Metin Keçeci’nin son hali sosyal medyada olay oldu: Çöpten karton toplarken görüntülendi - 2. Resim

"EVİN BİR ODASINI DEPO YAPTI"

Sosyal medyada gündem olan anları gören kullanıcılardan bazılarının yorumları şu şekilde:

"Metin'le 5 yıldır aynı apartmanda oturuyoruz evin bir odasını depo yaptı karton topluyor depoluyor adamı rahat bırakın kimin ne iş yaptığı özel hayatı kimseyi ilgilendirmez özünde çok iyi biri"

"Belki adama koli lazım oldu niye çöp topluyor gibi lanse ediyorsunuz"

Metin Keçeci’nin son hali sosyal medyada olay oldu: Çöpten karton toplarken görüntülendi - 3. Resim

"MADDİ DURUMLA ALAKASI YOK"

"Çalmamış çırpmamış yolunu bulma çabasında. Ne diye kamerayla çekip rencide ediyorsunuz ki"

"Metin abiyi tanırız, hala keyfi sağlığı sohbeti yerinde bir insan. Maddi durumunda bununla hiçbir alakası yok, mutlaka kartonlarla bir işi vardır. Acaba ısrarla salak gibi davranma halini ne zaman bırakırız?"

