İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 12 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
DEAŞ, İstanbul, Terör Örgütü, Operasyon, Gözaltı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, terör örgütüne ait bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videolarıyla güncel propaganda faaliyetlerinin paylaşıldığı internet tabanlı kapalı sistem anlık mesajlaşma programını kullanan, sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yapan ve eylem arayışı içerisinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Kentte, 9 ilçedeki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ile 13 mermi ele geçirildi.

