Teleskoplar kilitlendi: 3I/ATLAS patladı mı, sinyal mi gönderdi?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği gizemli yıldızlararası nesne 3I/ATLAS, Güneş’e en yakın noktası olan periheliondan geçerken olağanüstü bir enerji salınımı gerçekleştirdi.

Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Avi Loeb, nesnenin bu süreçte "bir düzineden fazla parçaya ayrılmış olabileceğini" söyledi.

Loeb’e göre 3I/ATLAS’ın bu kadar büyük miktarda kütle kaybı yaşaması, “bir patlama ya da parçalanma” olasılığını güçlendiriyor.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKIN: DEVASA BİR ANTİ-KUYRUK OLUŞTU

İngiliz astronomlar Michael Buechner ve Frank Niebling’in çektiği yeni görüntülerde, nesnenin arkasında dev bir "anti-kuyruk" ve dumanlı bir iz tespit edildi.

Loeb, blog yazısında “Güneş’e doğru 620 bin mil, ters yönde 1,8 milyon mil uzunluğunda gaz jetleri” görüldüğünü belirterek, bu durumun sıradan bir kuyruklu yıldız davranışıyla açıklanamayacağını ifade etti.

"3I/ATLAS’ın perihelionunda dramatik kütle kaybı ve parlaklaşması onun parçalandığının kanıtı mıydı? Belki de Güneş’e fazla yaklaştı ve kendi içinde çöktü" diye yazdı.

"GÜNEŞ ENERJİSİ YETMEZ, BAŞKA BİR ŞEY VAR"

Loeb’in hesaplamalarına göre, bu kadar büyük bir enerji salınımı için 3I/ATLAS’ın Güneş’ten aldığı ışıma gücü yetersiz.

Bilim insanı, "Bu kadar yoğun gaz püskürtmek için nesnenin emici alanı 600 mil kareden büyük olmalı, bu da önceki tahminlerin dört katı" dedi.

3I/ATLAS’ın çapı tahmin edilenden çok daha büyük olabilir. Bu da, Güneş Sistemi’nden geçen diğer yıldızlararası cisimlerden ‘Oumuamua ve Borisov çok daha farklı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

"UZAYLI TEKNOLOJİSİ İHTİMALİ YENİDEN GÜNDEMDE"

Avi Loeb, 3I/ATLAS’ın “doğal bir kuyruklu yıldız olmayabileceğini” de öne sürdü.

“Eğer bu nesne Güneş tarafından yok edilmediyse ve tek parça halinde kalabildiyse, o zaman doğal bir cisim değil, teknolojik bir nesne olabilir” dedi.

Loeb, “Teknolojik iticiler, gözlenen gaz jetlerini üretmek için çok daha az kütle kaybına ihtiyaç duyar. Bu, uzaylı teknolojisine işaret edebilir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA'YA YAKLAŞIRKEN GÖZLER TELESKOPLARDA

3I/ATLAS’ın 19 Aralık’ta Dünya’ya, Mart 2026’da ise Jüpiter’e en yakın geçişini yapması bekleniyor.

Astronomlar, o tarihlerde yapılacak gözlemlerle nesnenin gerçekten patlayıp patlamadığını ya da hâlâ tek parça halinde olup olmadığını netleştirmeyi hedefliyor.

NASA ise henüz yeni görüntüleri paylaşmadı.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Kimi uzmanlar 3I/ATLAS’ın “doğal bir kuyruklu yıldız” olduğunu savunurken, bazıları yapay bir yıldızlararası sonda olabileceğini düşünüyor.

Astrofizik çevrelerinde “insanlık tarihinin en gizemli gök olayı” olarak nitelenen bu gelişme, 2025’in sonuna damga vurdu.